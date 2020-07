BSNL ने रिइंट्रोड्यूस किया 250GB डेटा प्लान, इतने रूपये है कीमत

भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 40 एमबीपीएस प्लान को रिइंट्रोड्यूश कर दिया है, जो 250 जीबी मासिक डेटा के साथ आता है। यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जो गुजरात समेत विभिन्न सर्किल में उपलब्ध है। कंपनी ने इस प्लान को Fibro 3000GB Per Annum CS336 Plan के रूप में पेश किया था, जो 22 जून को एक्सपायर हो गया। यह प्लान खासकर गुजरात के सर्किल के लिए जारी किया गया था। बीएसएनएल गुजरात में अपनी भारत फाइबर सेवा को हाल के महीने में ही विस्तार दे रही है। Also Read - BSNL ने 97 रुपये से लेकर 1999 रुपये तक के कई प्लान लॉन्च किए

BSNL के इस प्लान में क्या मिलेगा

बीएसएनएल (BSNL) गुजरात सर्किल ने ट्विटर पर इसे हाईलाइट किया। जिसमें बताया गया है कि उपभोक्ता भारत फाइबर सर्विस 48 घंटे में मोडासा, इदर, भरूच और गोधरा में प्राप्त कर सकते हैं। Fibro 3000GB Per Annum CS336 Plan में यूजर्स को 40 एमबीपीएस की स्पिड से डेटा मिलता है। 250 जीबी की डेटा लिमिट पूरी होने के बाद यूजर्स को महज 1 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा मिलेगा।

बीएसएनएल के ज्यादातर प्लान्स की तरह ही उपभोक्ताओं को Fibro 3000GB Per Annum CS336 Plan में भी अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉल्स भारत में किसी भी नेटवर्क पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस प्लान का वार्षिक सब्सक्रिप्शन 5700 रुपये का है, जिसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को प्रति माह 475 रुपये खर्च करने होंगे। फिलहाल Fibro 3000GB Per Annum CS336 Plan गुजरात, दमन और दिउ के साथ दादर नगर हवेली में भी उपलब्ध होगा।

गौरतलब है कि ऑपरेटर Fibro 100GB प्लान को बेस प्लान के रूप में कई सर्किल में उपलब्ध कराता है, जिसमें गुजरात भी शामिल है। Fibro 100GB प्लान में यूजर्स को 20 एमबीपीएस की स्पीड से 100 जीबी डेटा प्रति माह मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को 2 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा मिलता है। बीएसएनएल 499 रुपये प्रति माह से हिसाब से यह प्लान प्रदान करती है, जिसमें यूजर्स को 100 जीबी डेटा मिलता है। वहीं बीएसएनएल के फाइबर 3000 जीबी प्लान के साथ एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, जो अन्य बीएसएनएल एनुअल प्लान के साथ मिलता है।