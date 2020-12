BSNL ने इस प्रीपेड डाटा प्लान को किया रिवाइज, अब डेली मिलेगा 1GB अतिरिक्त डाटा

ने पिछले दिनों अपने नए वर्क फ्रॉम होम डाटा प्लान्स लॉन्च किए हैं। ये प्रीपेड प्लान्स- 56 रुपये, 151 रुपये और 251 रुपये की कीमत में लॉन्च किए गए हैं। इन प्रीपेड डाटा प्लान्स में यूजर्स को 70GB तक डाटा ऑफर किए जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने अपने एक और प्रीपेड डाटा प्लान को रिवाइज किया है। यूजर्स को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन 1GB अतिरिक्त डाटा का लाभ दिया जाएगा। BSNL के इस प्लान में यूजर्स को अब 2GB की जगह 3GB डाटा मिलेगा। इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 240 दिनों की है। आइए, जानते हैं इस प्रीपेड प्लान के बारे में। Also Read - BSNL के ब्रॉडबैंड उपभोक्ता भी हुए कम, एयरटेल और जियो को हुआ फायदा: TRAI

BSNL 998 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

कंपनी का यह प्रीपेड डाटा प्लान (BSNL Prepaid Plan) केरल टेलिकॉम सर्किल के लिए है। इस टेलिकॉम सर्किल में यूजर्स को अब प्रतिदिन 3GB हाई स्पीड डाटा का लाभ मिलेगा। यूजर अगर डेली डाटा लिमिट को क्रॉस कर लेता है तो उसे 80kbps की स्पीड से अनलिमिटेड डाटा का लाभ मिलता रहेगा। इस प्रीपेड प्लान को कंपनी ने STV_998 के नाम से लिस्ट किया है। ये प्रीपेड प्लान यूजर्स को 240 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को डाटा के अलावा 2 महीने के लिए PRBT (रिंगबैक टोन) का भी लाभ मिलेगा। Also Read - TRAI ने जारी किया आंकड़ा, Airtel की रही धूम, 2016 के बाद पहली बार Jio ने जोड़े कम यूजर्स

पिछले दिनों लॉन्च हुए वर्क फ्रॉम होम प्रीपेड प्लान्स की बात करें तो 56 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 7 दिनों की है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 10GB डाटा का लाभ मिलता है। इस प्लान के लिए कंपनी ने कोई डेली लिमिट सेट नहीं की है। वहीं, कंपनी के 151 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इस डाटा ओनली प्लान में यूजर्स को 10 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 40GB डाटा का लाभ मिलता है। 251 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की बात करें तो इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 70GB डाटा का लाभ मिलता है। Also Read - BSNL Vs Airtel Vs Jio Vs Vi : 251 रुपये में कौन दे रहा है ज्यादा डाटा और वैलिडिटी

BSNL 199 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

इन डाटा ओनली प्लान्स के अलावा कंपनी ने 199 रुपये का ऑल-इन पैक भी पेश किया है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को डाटा के साथ-साथ कॉलिंग का भी लाभ मिलता है। इस रीचार्ज प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ डेली 2GB डाटा और 100 का भी लाभ मिलता है। ये प्रीपेड प्लान फिलहाल राजस्थान टेलिकॉम सर्किल के लिए लॉन्च किया है।