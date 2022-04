आज के समय में ज्यादातर यूजर्स ज्यादा से ज्यादा डेटा देने वाले प्रीपेड प्लान की तलाश में लगे रहते हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की बात करें, तो कंपनी ज्यादा डेटा के नाम पर डेली 2GB या फिर 3GB वाले पैक लेकर आती हैं। हालांकि, इन पैक की वैलिडिटी ज्यादा से ज्यादा 365 दिन यानी कि 1 साल तक ही सीमित होती है। वहीं, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के विपरित सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अपने रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो ने 365 दिन से भी ज्यादा वैलिडिटी वाले प्लान लेकर आती है। Also Read - BSNL यूजर केवल 1 रुपये ज्यादा देकर डेली 1GB की जगह पाएं डेली 3GB डेटा, जानें कैस

BSNL के जिस प्लान की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, उसमें आपको 365 की जगह 425 दिन तक की वैलिडिटी मिलेगी। केवल वैलेडिटी ही नहीं बल्कि इस प्लान में मिलने वाले बेनेफिट भी काफी शानदार हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इस प्लान की कीमत और इसके बेनेफिट्स पर।

बीएसएनएल के इस रिचार्ज प्लान की कीमत 2,399 रुपये है। अपनी कीमत की तरह यह प्लान बेनेफिट्स में भी काफी विशाल है। जैसे कि हमने बताया प्लान की वैलिडिटी 425 दिन तक की है, जिसका मतलब यह है कि इस प्लान में मिलने वाले सभी बेनेफिट्स 425 दिन तक वैलिड होंगे। इस प्लान में आपको अनलिमिटिड लोकल/एसटीडी वॉइस कॉलिंग फ्री मिलती है। यानी कि आप पूरे 425 दिन तक किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

इसके अलावा, यह पैक आपको डेली 2GB डेटा इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। हालांकि, प्लान अनलिमिटिड डेटा एक्सेस देता है, जिसमें डेली 2GB डेटा खत्म होने के बाद आपकी इंटरनेट स्पीड घटकर 80 kbps हो जाती है। डेली 2GB डेटा के हिसाब से आपको इस प्लान में कुल मिलाकर 850GB डेटा यूस करने के लिए मिलेगा।

कॉलिंग व डेटा बेनेफिट के अलावा इसमें रोजाना 100 फ्री SMS की सुविधा भी मिलती है। इसमें पर्सनलाइज्ड रिंग बैक टोन (PRBT) के साथ अनलिमिटेड सॉन्ग चेंज ऑप्शन सर्विस भी शामिल है। इन सब के अलावा, यह पैक EROS Now entertainment के रूप में आपको OTT सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कराता है।