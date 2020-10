BSNL ने अपने किफायती प्लान में किया बदलाव, क्या जियो फाइबर और Airtel को मिलेगी टक्कर?

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने हाल में ही 499 रुपये के ब्रॉडबैंड प्लान को रिवैम्प किया है। बता दें कि BSNL का 499 रुपये का ब्रॉडबैंड प्लान कई क्षेत्रों में एंट्री लेवल प्लान के रूप में आता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में कंपनी 449 रुपये का फाइबर बेसिक प्लान प्रदान भी कर रही है। यह प्लान 1 अक्टूबर को ही लॉन्च हुआ है। कंपनी ने अपने 499 रुपये के अपने इस प्लान में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद यह स्मारट्फोन 50Mbps की स्पीड से 100GB डेटा मिलता है। आइए जानते हैं BSNL इस प्लान के जरिए एयरटेल और जियो फाइबर को कैसे टक्कर देगी। Also Read - BSNL के इस प्लान पर मिल रहा कई गुना ज्यादा लाभ, कई प्लान में हुए हैं बदलाव

BSNL Rs 499 Plan

बीएसएनएल के 499 रुपये के प्लान में 100GB डेटा प्रति माह मिलता है। यह डेटा 50Mbps की स्पीड से मिलता है। डेटा लिमिट क्रॉस होने के बाद कंपनी 2Mbps की स्पीड से डेटा प्रदान करती है। इसके साथ बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। हालांकि इस प्लान के साथ किसी प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं मिलता है। ध्यान दें कि बीएसएनएल 449 रुपये का एक प्लान भी प्रदान कर रही है। हालांकि यह प्लान कुछ क्षेत्र में ही उपलब्ध है। Also Read - BSNL ने पेश किया शानदार ऑफर, किसी भी रिचार्ज पर मिलेगा एक्स्ट्रा डेटा

JioFiber Rs 399 Plan

जियो फाइबर के 399 रुपये के प्लान में यूजर्स को 3.3TB (3,300GB) डेटा 30MBps की स्पीड से मिलता है। इस प्लान में एक समान डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलती है। इस प्लान के साथ कंपनी अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। हालांकि बीएसएनएल की तरह ही इस प्लान के साथ भी कंपनी किसी प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं दे रही है। Also Read - Daily 2GB Data Plans Compared 2020 : Jio vs Airtel vs VI vs BSNL के डेली 2GB डाटा वाले रिचार्ज प्लान

Airtel Xstream Fiber Rs 499 Plan

इस क्रम में Airtel Xstream Fiber Rs 499 Plan भी आता है। एयरटेल के इस प्लान में यूजर्स को 3.3TB (3,333GB) डेटा 40Mbps की स्पीड से मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है। एयरटेल के इस प्लान में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट मिलता है, जो जियो और बीएसएनएल के प्लान में नहीं मिलता है। Airtel Xstream Fiber यूजर्स को Airtel Xstream का एक साल प्रीमियम लाभ, Wynk Music, Shaw Academy, Voot Basic, Hungama Play, Eros Now, Ultra, और Shemaroo Me का लाभ मिलता है।