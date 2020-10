BSNL के इस प्लान पर मिल रहा कई गुना ज्यादा लाभ, कई प्लान में हुए हैं बदलाव

भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के चेन्नई सर्किल ने बुधवार को ट्विटर पर Special Tariff Voucher (STV) 135 में बदलाव की जानकारी दी है। जिसके मुताबिक यह एसटीवी बढ़े हुए टॉकटाइम के साथ आएगा। अब तक बीएसएनएल यूजर्स को STV 135 में 300 मिनट्स का टॉक टाइम मिल रहा था, जिसमें लोकल और एसटीडी कॉल्स शामिल हैं। इस प्लान की वैधता 24 दिनों की है। बदलाव के बाद, इस प्लान में 300 मिनट्स से 1440 मिनट्स का टॉक टाइम मिल रहा है। हालांकि इसकी वैधता और कीमत में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। Also Read - BSNL ने पेश किया शानदार ऑफर, किसी भी रिचार्ज पर मिलेगा एक्स्ट्रा डेटा

BSNL STV 135 ऑफर

बीएसएनएल चेन्नई STV 135 पर ज्यादा टॉक टाइम प्रदान कर रही है। हालांकि इस प्लान की कीमत और वैधता में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन इसमें मिलने वाले लाभ को कंपनी ने बढ़ा दिया है। BSNL के इस प्लान में यूजर्स को 300 मिनट्स के बजाय 1440 मिनट्स मिलेंगे। यह बदलाव 21 अक्टूबर से किया गया है। हालांकि यह प्लान सिर्फ चेन्नई और तमिलनाडु सर्किल के यूजर्स तक ही सीमित है। Also Read - Daily 2GB Data Plans Compared 2020 : Jio vs Airtel vs VI vs BSNL के डेली 2GB डाटा वाले रिचार्ज प्लान

इसके अतिरिक्त BSNL चेन्नई और तमिलनाडु सर्किल में प्रीपेड प्लान बढ़ी हुई वैधता के साथ उपलब्ध है। कुछ दिनों पहले बीएसएनएल चेन्नई ने घोषणा की थी कि यूजर्स को चार प्रीपेड प्लान बढ़ी हुई वैधता के साथ मिल रहे हैं। यह सभी प्लान प्रमोशनल फेस्टिव ऑफर के तहत मिलते हैं। यह ऑफर कुछ वक्त के लिए ही जारी किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑफर्स 17 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक के लिए जारी किए गए हैं। Also Read - BSNL ने 449 रुपये की शुरुआती कीमत में चार नए ब्रॉडबेंड प्लान किए पेश, मिलेगी 300Mbps तक की स्पीड

चार प्लान्स की BSNL की लिस्ट में STV 147, STV 247, STV 699 और STV 1999 शामिल हैं। STV 147 में 30 दिनों के बजाय 35 दिनों की वैधता मिल रही है, जबकि STV 247 की वैधता को 30 दिनों से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। इसी प्रकार से BSNL ने STV 699 की वैधता को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। इस प्लान की वैधता 160 दिनों की थी। आखिर STV 1999 की बात करें तो यह 365 दिनों की वैधता के साथ आता है, लेकिन इस ऑफर के तहत कंपनी इस प्लान के साथ 425 दिनों की वैधता प्रदान कर रही है।