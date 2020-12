BSNL ने अपने ब्रॉडबैंड प्लान्स किए रिवाइज, मिलेगी दोगुनी स्पीड और ज्यादा डाटा का लाभ

ने अपने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस Bharat Fiber (फाइबर टू द होम) सर्विस के प्लान्स को रिवाइज किया है। अब यूजर्स को अधिक स्पीड के साथ ज्यादा इंटरनेट डाटा का लाभ मिलेगा। कंपनी द्वारा रिवाइज किए गए प्लान्स में यूजर्स को अब 200Mbps तक की स्पीड से इंटरनेट डाटा का लाभ मिलेगा। साथ ही, यूजर्स को 4TB डाटा तक ऑफर किया जाएगा। कंपनी ने अपने ब्रॉडबैंड प्लान्स में ये बदलाव देश के सभी टेलिकॉम सर्किल के लिए किया है। Also Read - BSNL के ब्रॉडबैंड उपभोक्ता भी हुए कम, एयरटेल और जियो को हुआ फायदा: TRAI

सरकारी टेलिकॉम कंपनी के ब्रॉडबैंड प्लान्स में हुए इस बदलाव से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स , , को चुनौती मिलेगी। यही नहीं कंपनी अपने ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को + Hotstat का भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है। Also Read - TRAI ने जारी किया आंकड़ा, Airtel की रही धूम, 2016 के बाद पहली बार Jio ने जोड़े कम यूजर्स

इन प्लान्स में हुए बदलाव

BSNL ने अपने 499 रुपये वाले मंथली ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्लान में अब यूजर्स को 50Mbps की स्पीड से इंटरनेट ऑफर किया है। इसके लिए कंपनी ने 100GB की FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) लिमिट रखी है। पहले इस प्लान में यूडर्स को 20Mbps की स्पीड से डाटा ऑफर किया जा रहा था। BSNL के इन ब्रॉडबैंड प्लान्स में हुए रिवीजन तो TelecomTalk ने सबसे पहले रिपोर्ट किया है। Also Read - BSNL Vs Airtel Vs Jio Vs Vi : 251 रुपये में कौन दे रहा है ज्यादा डाटा और वैलिडिटी

वहीं, 779 रुपये वाले मंथली ब्रॉडबैंड प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को पहले 50Mbps की स्पीड से डाटा ऑफर किया जा रहा था। अब इस प्लान में यूजर्स को 100Mbps की स्पीड से डाटा ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान में यूजर्स को 300GB तक की FUP लिमिट से डाटा ऑफर किया जा रहा है। FUP लिमिट खत्म होने के बाद भी यूजर्स को 5Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डाटा ऑफर किया जाएगा। कंपनी ने इस प्लान के साथ बंडल ऑफर भी दिया है। इस प्लान के साथ यूजर्स को Disney+ Premium का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है।

BSNL के 849 रुपये प्लान की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को अब 200Mbps की स्पीड से डाटा ऑफर किया जा रहा है। पहले इस प्लान में यूजर्स को 100Mbps की स्पीड से डाटा ऑफर किया जा रहा था। इस प्लान में यूजर्स को 600GB इंटरनेट डाटा FUP लिमिट के साथ ऑफर किया जा रहा है। यही नहीं, इस प्लान में लिमिट खत्म होने के बाद 10Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डाटा का लाभ दिया जा रहा है। पहले इस प्लान में 2Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा था।