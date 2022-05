VI (Vodafone Idea) ने हाल ही में 5 नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत 29 रुपये, 39 रुपये, 98 रुपये, 198 रुपये और 319 रुपये है। यह सभी प्लान अलग-अलग वैलिडिटी के साथ अलग-अलग बेनेफिट्स देते हैं। हालांकि, बात वीआई के 29 रुपये वाले प्लान की करें, तो कंपनी के इस प्लान को Jio के सस्ते 26 रुपये वाले प्लान से कड़ी टक्कर मिलती है। Also Read - Reliance Jio vs Airtel vs Vodafone Idea: जानें किस कंपनी का है सबसे सस्ता Postpaid Plan

Jio कंपनी VI (Vodafone Idea) के नए 29 रुपये के प्लान के समान एक प्रीपेड रिचार्ज प्लान लेकर आती है। इस प्लान की कीमत महज 26 रुपये है। केवल कीमत ही नहीं बल्कि इस प्लान के तहत मिलने वाले बेनेफिट्स में भी जियो के इस प्लान के सामने वीआई का नया प्लान बिल्कुल फीका है। आइए जानते हैं कीमत के अलावा इस प्लान्स में क्या कुछ अलग है।

VI (Vodafone Idea) Rs 29 Recharge plan

वीआई (वोडाफोन आइडिया) कंपनी के 29 रुपये वाले प्लान के साथ 2 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान के बेनेफिट्स की बात करें, तो इसमें 2GB डेटा यूजर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा, इस प्लान में अन्य किसी प्रकार के बेनेफिट्स शामिल नहीं हैं।

Jio Rs 26 Recharge plan

जियो कंपनी के 26 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो यह प्लान यूजर्स को 28 दिन तक की वैलिडिटी देता है। इसके अलावा, इसमें 2GB डेटा एक्सेस मिलता है। 2 जीबी डेटा इस्तेमाल करने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर @ 64Kbps रह जाती है। 3 रुपये से कम की कीमत में जियो का यह प्लान यकिनन आपको कई शानदार फीचर्स देता है।

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्लान कंपनी केवल JioPhone यूजर्स के लिए ही लेकर आती है, जबकि वीआई का प्लान कोई भी यूजर एक्टिवेट करा सकता है। वीआई के 39 रुपये के प्लान की बात करें, तो इस प्लान में यूजर्स को 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ 3GB डेटा मिलता है। अगर आप 2 जीबी से ज्यादा डेटा वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो वीआई का 39 रुपये वाला प्लान भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। 29 और 39 यह दोनों ही कंपनी के 4जी डेटा वाउचर है।