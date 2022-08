Asia Cup 2022 टूर्नामेंट में आज 28 अगस्त रविवार का दिन काफी खास है। आज के दिन भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच अपने आप में ही महामुकाबला होता है। मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा। मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) और डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) पर किया जाएगा। Also Read - 'Delhi Crime Season 2' से लेकर 'HIT' तक, इस वीकेंड OTT पर इन्जॉय करें ये फिल्में और वेब सीरीज

अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अपने मोबाइल पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपके लिए Disney+ Hotstar एक शानदार ऑफर लेकर आया है। मोबाइल पर मैच देखना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। Also Read - Thor: Love & Thunder की OTT रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन Disney+ Hotstar पर फिल्म होगी स्ट्रीम

Disney+ Hotstar Mobile Subscription 33% Discount

Disney+ Hotstar Mobile only सब्सक्रिप्शन की कीमत 149 रुपये है। वहीं, इस प्लान को आप अभी सिर्फ 99 रुपये में एक्टिवेट करा सकते हैं। जी हां, कंपनी इन दिनों अपने कुछ प्लान्स पर 33 प्रतिशत का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इन प्लान्स की कीमत 149 रुपये, 499 रुपये, 899 रुपये और 1,499 रुपये है। Also Read - WhatsApp Communities फीचर की दिखी पहली झलक, कुछ इस तरह कर सकेंगे इस्तेमाल

₹149 – 3 महीने वाला मोबाइल प्लान

₹499 – 12 महीने वाला मोबाइल प्लान

₹899 – 12 महीने वाला सुपर प्लान

₹1499 – 12 महीने वाला प्रीमियम प्लान

ऐसे में अगर आप सिंगल यूजर हैं और सिंगल मोबाइल स्क्रीन पर ओटीटी कॉन्टेंट को देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए 149 रुपये वाला प्लान बेस्ट है। इस प्लान को डिस्काउंट ऑफर के तहत आप सिर्फ 99 रुपये में ले सकते हैं। यह प्लान 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें आपको सिंगल स्क्रीन कॉन्टेंट देखने को मिलता है। ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको Disney+ Hotstar mobile ऐप पर जाना होगा, जहां सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको यह प्लान उपलब्ध होंगे।

आपको बता दें, Asia Cup 2022 टूर्नामेंट की शुरुआत 27 अगस्त 2022 से हो गई है। आज 28 अगस्त को भारत-पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। अगर आप ओटीटी पर मैच देखते हैं, तो अब Disney+ Hotstar पर मैच को लाइवस्ट्रीम किया जाएगा। अगर आपने अब-तक डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो इससे सस्ते में लेने का यह सबसे अच्छा मौका है।

सिर्फ मैच ही नहीं, इन दिनों कई बॉलीवुड फिल्मों व पॉपुलर इंटरनेशनल शो को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है। ‘Game of Thrones’ का मच अवेटिड प्रीक्वल ‘House of The Dragon’ भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, जिसका अगला एपिसोड 29 अगस्त को स्ट्रीम होगा। इसके अलावा, अक्षय कुमार की नई फिल्म कठपुतली (Cuttputlli) 2 सितंबर को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है।