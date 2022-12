Jio और Airtel के होश उड़ाने आया Excitel का यह प्लान, 500 रुपये से कम में मिलती है 200Mbps की स्पीड

भारतीय टेलीकॉम बाजार में Jio और Airtel ने ब्रॉडबैंड प्लान्स के दाम पर अपनी धाक जमा रखी है। लेकिन एक कंपनी है, जो इस वक्त कम कीमत में हाई-स्पीड डेटा ऑफर कर रही है। यहां हम Excitel की बात कर रहे हैं। हम आपको इस खबर में एक्साइटल के चुनिंदा ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको 200Mbps की स्पीड से डेटा मिलेगा। आइए जानते हैं इन ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में विस्तार से… Also Read - Reliance Jio ने लॉन्च किया नया 749 रुपये का प्लान, 90 दिन तक रोज मिलेगा 2GB डेटा और ये सब

Excitel का ब्रॉडबैंड प्लान

424 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान : इस ब्रॉडबैंड प्लान में 200Mbps की स्पीड से डेटा मिलता है। हालांकि, इसमें कॉलिंग या ओटीटी ऐप्स की सब्सक्रिप्शन नहीं दी जाती है। अगर आप इस पैक को 12 महीने यानी एक साल के लिए खरीदते हैं तो यह प्लान आपको 424 रुपये में पड़ेगा। अन्था जितने महीने कम होते जाएंगे, प्लान के दाम उतने बढ़ते जाएंगे।

अलग से खरीदना होगा OTT पैक

यदि आप ऊपर बताए गए ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ओटीटी पैक खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 200 रुपये प्रति माह देना होंगे। इसमें आपको Sony Liv, Zee5, Ganna, Alt Balaji और Hungama जैसे OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Jio और Airtel के इन प्लान्स को मिलेगी कड़ी टक्कर

सबसे पहले जियो की बात करें, तो एक्साइटल के प्लान से कंपनी के 499 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान को कड़ी टक्कर मिलेगी। इस प्लान में 30Mbps की स्पीड से डेटा दिया जाता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 400 से अधिक टीवी चैनल के साथ शिमारो और ऑल्ट-बालाजी जैसे ओटीटी ऐप्स का एक्सेस मिलता है।

अब Airtel के प्लान पर नजर डालें तो इसमें 40Mbps की स्पीड से डेटा और असीमित कॉलिंग मिलती है। इसमें एक्सट्रीम प्रीमियम के साथ विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इस प्लान की कीमत 499 रुपये है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल अक्टूबर में 5G सेवा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद Jio और Airtel ने 5जी सेवा की टेस्टिंग शुरू की और अब दोनों ने देश के ज्यादातर शहरों में 5G सर्विस रोलआउट कर दी है।