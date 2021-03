India Vs England Final T20 Match Live: Jio और Airtel यूजर्स इन प्लान्स के साथ फ्री में देख सकेंगे मैच

Disney Plus Hotstar

India Vs England Final T20 Match Live: भारत और इंग्लैंड के बीच आज यानी 20 मार्च को पांचवा और निर्णायक T20 मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें पांच मैचों की सीरीज के दो मुकाबले जीत चुकी है। ऐसे में आज का मैच सीरीज डिसाइडर होगा। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण Star Sports नेटवर्क और + ऐप पर किया जाएगा। साथ ही, TV यूजर्स भी इस मैच को लाइव देख सकते हैं। Also Read - Micromax In 1 आज भारत में होगा लॉन्च, 48MP कैमरे समेत मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

टेलिकॉम कंपनी और Jio के कुछ प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री में Disnry+ Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर, आप अपने नंबर को उन प्रीपेड प्लान के साथ रिचार्ज कराते हैं तो आपको फ्री में Disnry+ Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। Hotstar VIP के साथ आप भारत और इंग्लैंड के मुकाबले के अलावा 2021 और ICC भी देख सकेंगे। Also Read - Ind Vs Eng 4th T20I live: भारत-इंग्लैंड के बीच आज चौथा टी20 मैच, Jio TV और Disney+ Hotstar पर ऐसे फ्री में देखें लाइव

इन प्रीपेड प्लान के साथ मिलता है Disney+ Hotstar VIP

Jio के 401 और 598 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ Disney+ Hotstar VIP का फ्री में एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता है। 401 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें 28 दिनों की वैलिडिटी का लाभ मिलता है। इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। साथ ही, यूजर्स को 90GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। Also Read - Redmi Smart TV X Series भारत में लॉन्च, कीमत 32999 रुपये से शुरू

वहीं, 598 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की है। इस प्लान में मिलने वाले अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें यूजर्स को डेली 2GB डेटा मिलता है। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर फ्री वॉयस कॉलिंग और डेली 100 का लाभ मिलता है।

Airtel के 599, 448 और 401 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ Disney+ Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन मिलता है। Airtel के 401 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान में कुल 30GB डेटा मिलता है। इसमें वॉयस कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलती है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 399 रुपया वाला Disney+ Hotstar VIP का एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Airtel के इस 448 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान में डेली 3GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। वहीं, 598 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में यूजर को 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ-साथ डेली 2GB डेटा का लाभ मिलता है।