India Vs New Zealand WTC Final 2021 Live: इन प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री में देख सकेंगे मैच

India Vs New Zealand WTC Final 2021 Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानि 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशीप (World Test Championship) का फाइनल मैच खेला जाएगा। यह मैच 18 जून से लेकर 22 जून के बीच खेला जाएगा। Also Read - Jio 5G phone: कितनी होगी कीमत और कब होगा लॉन्च, अब तक क्या कुछ आया सामने

How to Watch Live:

पहले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशीप का फाइनल मैच आज यानि 18 जून को दिन के 3 बजे से शुरू होगा। इस टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण + HotStar और Star Sports चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी यूजर्स Disney+ HotStar के VIP और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ इस मैच को देख सकेंगे। Also Read - Airtel ने लॉन्च किया 456 रुपए का प्लान, Jio के ₹447 वाले पैक से होगी टक्कर

How to get Disney+ HotStar VIP

टेलिकॉम कंपनी और के कुछ प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री में Disnry+ VIP का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर, आप अपने नंबर को उन प्रीपेड प्लान के साथ रिचार्ज कराते हैं तो आपको फ्री में Disnry+ Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। Also Read - Jio vs Airtel: सबसे महंगे प्रीपेड प्लान में मिलते हैं ये फायदे, जानें किसका पैक बेहतर

Jio के 401 और 598 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ Disney+ Hotstar VIP का फ्री में एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता है। 401 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें 28 दिनों की वैलिडिटी का लाभ मिलता है। इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। साथ ही, यूजर्स को 90GB हाई स्पीड डेटा मिलता है।

वहीं, 598 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की है। इस प्लान में मिलने वाले अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें यूजर्स को डेली 2GB डेटा मिलता है। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर फ्री वॉयस कॉलिंग और डेली 100 का लाभ मिलता है।

Airtel के 599, 448 और 401 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ Disney+ Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन मिलता है। Airtel के 401 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान में कुल 30GB डेटा मिलता है। इसमें वॉयस कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलती है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 399 रुपया वाला Disney+ Hotstar VIP का एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Airtel के इस 448 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान में डेली 3GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। वहीं, 598 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में यूजर को 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ-साथ डेली 2GB डेटा का लाभ मिलता है।