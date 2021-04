IPL 2021 live streaming: Indian Premier League 2021 (IPL 2021) का आज से आगाज हो रहा है। आईपीएल के 14वें सीजन का पहला मुकाबला MI vs RCB के बीच खेला जाएगा। मैच की शुरुआत शाम साढ़े 7 बजे होगी। अगर आप Jio यूजर हैं, तो घर बैठे अपने स्मार्टफोन पर फ्री में IPL Match Live देख सकते हैं। Also Read - How to Watch IPL 2021 Live: स्मार्टफोन में कैसे लाइव देखें आईपीएल मैच? जानें तरीका

दरअसल, Disney+ Hotstar पर IPL 2021 live streaming होगी। वहीं, जियो कई ऐसे Prepaid Plan ऑफर करता है, जिनमें Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। इन प्लान से रिचार्ज करके आप फ्री में मोबाइल पर आईपीएल देखने का फायदा उठा सकते हैं। साथ में कॉलिंग, डेटा और एसएमएस जैसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आइए Jio के इन खास Recharge Plans के बारे में बताते हैं।

Jio Rs 401 Prepaid Plan

जियो के इस प्रीपेड प्लान में आपको रोज 3GB डेटा, 6GB अतिरिक्त डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS के फायदे मिलेंगे। साथ में एक साल के लिए Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है।

Jio Rs 598 Prepaid Plan

जियो के इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। इसमें आपको रोज 2GB डेटा मिलेगा। साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 एसएमएस और साल भर के लिए Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Jio Rs 777 Prepaid Plan

जियो के इस प्रीपेड प्लान में रोज 1.5GB डेटा, 5GB अतिरिक्त डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ में साल भर के लिए Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन भी कंपनी ऑफर कर रही है। इसकी वैलिडिटी 84 दिन है।

Jio Rs 2599 Prepaid Plan

जियो के इस प्रीपेड प्लान में आपको रोज 2GB डेटा, 10GB एक्स्ट्रा डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS के फायदे मिलेंगे। एक साल के लिए Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन इस प्लान के साथ भी मिलता है। इसकी वैलिडिटी 365 दिन है।