Jio Postpaid Plus कनेक्शन के लिए ग्राहकों को जमा करने होंगे 1800 रुपये तक की सिक्योरिटी

Reliance Jio ने अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए नया प्लान Postpaid Plus प्लान को पेश किया है। रिलायंस जियो के पोस्टपेड प्लान 399 रुपये से शुरू होते हैं जो 1,499 रुपये तक जाती हैं। इन प्लान्स में जियो यूजर्स को अनलिमिटेड टॉक टाइम, डाटा रोल ओवर फेसेलिटी और फैमिली एड ऑन जैसी सर्विस मिलती हैं।

TRAI (टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के मुताबिक पोस्टपेड प्लान यूजर्स को सर्विस के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज़ से खुलासा हुआ है जिन ग्राहकों को यह प्लान सब्सक्राइब करना है, उन्हें इसके लिए 1,800 रुपये तक की सिक्योरिटी अदा करना होगा। खबर के मुताबिक पोस्टपेड प्लस प्लान के लिए रिलायंस जियो अपने ग्राहकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है। रिलायंस जियो के 1,499 रुपये वाले प्लान के लिए ग्राहकों को 1800 रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट देने होंगे।

Jio Postpaid plans security deposit

रिलायंस जियो ने बीते महीने पांच पोस्टपेड प्लस प्लान्स का ऐलान किया है। इनमें से एक प्लान इन-फ्लाइट (in-flight) कनेक्टिविटी पैक और इंटरनेशनल रोमिंग ऑप्शन के साथ पेश किया है। TRAI की वेबसाइट के मुताबिक, Jio PostPaid Plus प्लान के यूजर्स को सिक्योरिटी डिपोजिट जमा करना होगा।

रिलायंस जियो के 399 रुपये पोस्टपेड प्लस मंथली प्लान के लिए ग्राहकों को 500 रुपये की सिक्योरिटी डिपोजिट देना होगा। इसके साथ ही 599 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान के लिए 750 रुपये सिक्योरिटी जमा करनी होगी। इसी तरह से 799 रुपये वाले प्लान के लिए 1,000 रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट जमा करना होगा। इसके साथ ही 999 रुपये वाले प्लान के लिए 1,200 रुपये सिक्योर्टी और सबसे प्रीमियम 1,499 रुपये वाले Jio Postpaid Plus प्लान के लिए यूजर्स को 1,800 रुपये सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

Jio Postpaid Plus प्लान

जियो पोस्टपेड प्लस (Jio Postpaid Plus) प्लान्स अंतरराष्ट्रीय टूर करने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेशनल टूर पर यूजर्स को इन फ्लाइट क्नेक्टिविटी मिलेगी। इस तरह की सर्विस देश में पहली बार पेश की गई है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में अब फ्री इंटरनेशनल रोमिंग मिलेगी। दुनिया में कहीं से भी भारत में कॉल अब 1 रुपये प्रति मिनट की दर से उपलब्ध होगी। हलांकि इसके लिए वाई-फाई कॉलिंग का इस्तेमाल करना होगा।

भारत से बाहर दुनिया में कहीं भी कॉलिंग करने के लिए 50 पैसे प्रति मिनट चुकाने होंगे। ध्यान रहे कि इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस 1499 रुपये के प्लान के साथ ही उपलब्ध है। जियो के 399 रुपये वाले बेसिक पोस्टपेड प्लस प्लान में 75 जीबी डेटा मिलेगा। वहीं 599 रुपये के प्लान में यूजर्स को 100 जीबी डेटा के साथ 1 अतिरिक्त फैमिलि सिम कार्ड भी उपलब्ध होगा। बता दें कि प्रत्येक फैमिली सिम कार्ड के लिए 250 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। 799 रुपये में 150 जीबी डेटा और दो फैमिली सिम कार्ड लिए जा सकेंगे।

वहीं 3 फैमिली सिम कार्ड के साथ 200 जीबी डेटा के लिए यूजर्स को 999 रुपये देने होंगे। 1499 रुपये में 300 जीबी डेटा के साथ अमेरिका और यूएई में अनलिमिडेट वॉयस और डेटा भी यूजर्स को मिलेगा। 399 रुपये से लेकर 799 रुपये तक के प्लान्स में 200 जीबी तक का डेटा अगले महीने में रोलओवर होगा, जबकि वहीं 999 रुपये और 1499 रुपये के प्लान में 500 जीबी तक रोल ओवर की सुविधा है। जियो पोस्टपेड प्लस प्लान्स में कंपनी सिम की फ्री होम डिलिवरी और एक्टीवेशन का ऑफर भी दे रही है।