आज के वक्त में एक बेस्ट टेलीकॉम प्रीपेड रिचार्ज प्लान वो है, जो यूजर्स को ढ़ेर सारा डेली डेटा फ्री एसएमएस और कॉलिंग बेनेफिट्स के साथ फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन दें। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio के प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो पर नजर डालें, तो ऐसे कई प्लान्स लेकर आती हैं। हालांकि, आज हम आपको जियो के एक ऐसे रिचार्ज प्लान की जनकारी देने जा रहे हैं, जिसमें इन सब बेनेफिट्स के साथ बिल्कुल फ्री एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड किया जाता है।

Jio के इस प्लान की कीमत 601 रुपये है, जो कि 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। भले ही वैलिडिटी के हिसाब से प्लान की कीमत थोड़ी ज्यादा लगती हो, लेकिन प्लान के बेनेफिट्स पर नजर डालें तो यह एकदम पैसा वसूल प्लान है। इनमें आपको डेली ढेर सारे डेटा के साथ एक्स्ट्रा इंटरनेट मिलता है। इसके अलावा, इसमें ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में सब-कुछ-

Jio Rs 601 Recharge Plan

जैसे कि हमने बताया जियो का यह प्लान आपको रोजाना खूब सारा डेटा प्रोवाइड करता है। इस 601 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में डेली 3 जीबी डेटा एक्सेस दिया जाता है। 28 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से प्लान में 84GB डेटा दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं कंपनी इसके अलावा आपको फ्री में 6 जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। इस हिसाब से यह प्लान आपको कुल मिलाकर 90GB डेटा का एक्सेस देता है। डेटा के अलावा 601 रुपये के जियो रिचार्ज में आपको अनलिमिटिड कॉलिंग बेनेफिट मिलेगा। साथ में आप रोजाना 100 SMS फ्री भेज सकते हैं। डेली डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर @64 Kbps हो जाती है।

अन्य बेनेफिट्स में यह पैक Jio Apps का कॉम्पलिमेंट्री सब्सक्रिप्शन व ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी देता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में आपको इस पैक में 1 साल तक का Disney+ Hotstar Mobile सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Disney+ Hotstar Mobile को कैसे करें एक्टिवेट?

प्लान के साथ फ्री मिले सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको Disney+ Hotstar Mobile ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपने जियो नंबर से OTP का इस्तेमाल करके LOG IN करें।