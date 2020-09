Jio Fiber यूजर्स को 5 सितंबर से मिलेगा अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट

Jio Fiber ने अपने एग्जीस्टिंग यूजर्स के लिए नया अनलिमिटेड इंटरनेट ऑफर पेश किया है। कंपनी अपने यूजर्स को इसके बारे में जानकारी दे रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपने नए अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड प्लान्स लॉन्च किए हैं। Jio Fiber यूजर्स को 5 सितंबर से अपग्रेडेड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड मिलने वाली है। कंपनी अपने पुराने (Existing) यूजर्स को डायरेक्टवी नए प्लान में मूव नहीं कर रही है, बल्कि यूजर्स को इसके लिए फ्री ट्रायल ऑफर कर रही है। यह ट्रायल ऑफर 5 सितंबर से शुरू किया जाएगा। Also Read - फास्ट कनेक्टिविटी वाला Jio Wi-Fi Mesh राउटर ऑनलाइन हुआ स्पॉट, जल्द हो सकता है लॉन्च

Jio Fiber अपने यूजर्स को इस अपग्रेड के लिए SMS भेज रहा है और इस ऑफर के बारे में बता रहा है। कंपनी के नए अपग्रेडेड प्लान में यूजर्स को एक जैसी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग इंटरनेट स्पीड ऑफर की जाएगी। इस बात की जानकारी कई Jio Fiber यूजर्स ने ट्वीट करके दी है। उनके पास Jio Fiber की तरफ से जो SMS मिला है उसे उन्होंने ट्वीट किया है।

@JioCare what does it means??

Congratulations! We are upgrading your current JioFiber plan with UNLIMITED INTERNET @ 150 Mbps (download speed = upload speed) on 5th Sep.

Also enjoy 10 OTT apps with this upgrade.

Team Jio

— Rahul Khandelwal (@rahulrawat2707) September 1, 2020