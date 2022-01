Jio ने बढ़ाई Happy New Year ऑफर की डेट, जल्द रिचार्ज करने पर मिलेगी ज्यादा वैलिडिटी

रिलायंस जियो ने अपने 2545 रुपये के Happy New Year प्रीपेड प्लान की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले यह प्रीपेड ऑफर सिर्फ 2 जनवरी तक के लिए जारी किया गया था, लेकिन अब इसकी समय सीमा को 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। Jio Happy New Year ऑफर के तहत 2,545 रुपये के एनुअल प्लान में 29 दिनों की एक्स्ट्रा वैधता मिलती है, जिसके बाद इस प्लान में कुल 365 दिनों की वैधता मिलती है। इस ऑफर को Jio ने पिछले साल दिसंबर के अंत में इंड्रोड्यूश किया था। Also Read - Jio और BSNL के दिसंबर में लॉन्च हुए नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान, मिलेगा 730GB तक डेटा

बता दें कि Jio का 2,545 रुपये का Prepaid Plan एक एनुअल प्लान है। हालांकि, ऑफर के बिना इस प्लान की वैधता सिर्फ 336 दिनों की ही है। जियो का हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 7 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। यह प्लान ऐसे लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो एनुअल प्लान चाहते हैं। इसके लिए प्लेयर्स को 2,545 रुपये खर्च करने होंगे, जिसमें उन्हें 336 दिनों की वैधता मिल रही है। हालांकि, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत प्लान में 29 दिनों की अधिक वैधता मिल रही है, जिसके बाद 2,545 रुपये के इस प्लान में कुल वैधता 365 दिनों के लिए मिलेगी। Also Read - BSNL के सामने फीके पड़े Vodafone, Airtel, Jio के 1.5GB डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान्स, जानें फर्क

Jio Recharge Plan में मिल रहा इतना डेटा

ध्यान दें कि इस प्लान के साथ मिल रहा ऑफर अगले दो दिनों में खत्म हो जाएगा। रिलायंस Jio के इस प्लान में यूजर्स को 1.5GB डेटा प्रति दिन मिल रहे हैं। इसके साथ ही प्लान में 100 SMS प्रति दिन और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को Jio TV, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड का एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है। Also Read - BSNL के इस प्लान में 6 रुपये से कम खर्च में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा

ये भी हैं एनुअल प्लान

इससे अलावा कुछ अन्य प्लान भी है, जो 365 दिनों की वैधता के साथ आते हैं। 3119 रुपये के रिचार्ज प्लान में 2GB डेटा प्रति दिन मिलता है। इसके साथ ही प्लान में 10GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। जियो 3119 रुपये के प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रति दिन के साथ Disney + Hotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा 2879 रुपये के प्लान की वैधता भी 365 दिनों की है, जिसमें यूजर्स को 2GB डेटा प्रति दिन, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन मिल रहे हैं। इस प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। दोनों ही प्लान में जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।