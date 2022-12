Jio Happy New Year 2023 Offer and plan: नए साल के मौके पर Jio ने अपने यूजर्स के लिए ‘Happy New Year 2023’ प्लान और ऑफर का ऐलान किया है। नए प्लान की बात करें, तो कंपनी ने नए साल 2023 की तरह 2023 रुपये की कीमत वाला प्लान लॉन्च किया है। इसके अलावा, जियो ने अपने मौजूदा 2,999 रुपये के प्लान के साथ हैप्पी न्यू ईयर 2023 ऑफर दे रही है, जिसके साथ एक्स्ट्रा डेटा व एक्स्ट्रा वैलिडिटी यूजर्स को मिलेगी। आइए जानते हैं इसकी फुल डिटेल्स। Also Read - IPL Auction 2023 Live Streaming: घर बैठे फ्री में देखें IPL ऑक्शन 2023, जानें तरीका

Rs 2023 Happy New Year 2023 Plan

Jio के नए प्लान की बात करें, तो इसकी कीमत साल 2023 की तरह 2023 रुपये ही है। इस प्लान में यूजर्स को 252 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स की बात करें, तो जियो के इस प्लान में यूजर्स को डेली 2.5GB डेटा मिलेगा।

252 दिन की वैलिडिटी के हिसाब यह प्लान यूजर को कुल मिलाकर 630GB डेटा का एक्सेस देगा। वहीं, डेली डेटा कोटा खत्म हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर @ 64 Kbps की हो जाती है।

डेटा के अलावा जियो का नया 2023 रुपये का प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी देता है, जिसमें आप लोकल, एसटीडी व नेशनल रोमिंग कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस प्लान में डेली 100 फ्री एसएमएस की सुविधा भी मिलती है।

Happy New Year 2023 Offer on 2,999 Plan

2,999 रुपये की कीमत वाला यह कंपनी का पुराना रिचार्ज प्लान है, जिसके साथ कंपनी ने Happy New Year 2023 Offer पेश किया है। इस कीमत में यूजर्स को 365दिन तक की वैलिडिटी मिलती है। बेनेफिट्स की बात करें, तो जियो का यह प्लान यूजर्स को डेली 2.5GB डेटा देता है।

365 दिन की वैलिडिटी के हिसाब यह प्लान यूजर को कुल मिलाकर 912.5GB डेटा का एक्सेस देगा। वहीं, डेली डेटा कोटा खत्म हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर @ 64 Kbps की हो जाती है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग व डेली 100 फ्री एसएमएस वाले बेनेफिट भी शामिल है।

न्यू ईयर ऑफर के तहत अब कंपनी इस प्लान में 23 दिन तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 75GB एक्स्ट्रा डेटा भी प्रोवाइड कर रही है।