आज के समय में लोग सिनेमाघर से ज्यादा ओटीटी पर नई फिल्में और शो देखना पसंद करते हैं। व्यूवर्स की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए अब ज्यादा फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म थिएटर की जगह सीधे OTT पर रिलीज करना चाहते हैं। इन दिनों ज्यादा बॉलीवुड और हॉलीवुड का फिल्मों का पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar बना हुआ है। House of The Dragon से लेकर अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली तक कई फिल्में व शो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर ही स्ट्रीम किए जा रहे हैं। इन सब के अलावा, क्रिकेट लवर्स को भी इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मैच का लाइवस्ट्रीम देखने को मिलता है।

Disney+ Hotstar की कीमत के चलते अगर आपने अब-तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो यह आर्टिकल आपके काफी काम आने वाला है। आज हम आपको Jio कंपनी के एक ऐसे प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें आपको टेलीकॉम बेनेफिट्स के साथ-साथ ओटीटी बेनेफिट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस प्लान की कीमत और बेनेफिट्स के बारे में सबकुछ।

टेलीकॉम बेनेफिट्स

Jio के इस प्लान की कीमत 583 रुपये है। कंपनी का यह प्लान 56 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आता है। बेनेफिट्स की बात करें, तो यह प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा, प्लान में डेली 1.5GB डेटा एक्सेस भी मिलता है। 56 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से प्लान में 84GB डेटा मिलता है। डेली डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64 Kbps तक घट जाती है। साथ ही आपको रोजाना 100 फ्री एसएमएस मिलते हैं।

OTT बेनेफिट

यह तो रहे टेलीकॉम बेनेफिट्स…. जियो का यह छुपा रुस्तम प्लान यूजर्स के लिए OTT सब्सक्रिप्शन भी फ्री में ऑफर करता है। इस प्लान के तहत यूजर्स को Disney+ Hotstar Mobile फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि 3 महीने तक के लिए वैध होगा।

कैसे करें ओटीटी सब्सक्रिप्शन लॉग-इन

जियो का डिजनी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन पाने के लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में Disney+ Hotstar ऐप डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद ऐप को अपने जियो नंबर से लॉग-इन करें। इसके बाद आपको जियो नंबर के साथ मिलने वाला ओटीटी बेनेफिट्स मिल जाएगा।