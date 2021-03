Jio प्रीपेड यूजर्स के लिए ढेरों प्लान ऑफर करता है। इनमें से कुछ Prepaid Recharge Plans को कंपनी ने Best Seller, Super Value और Trending नाम दिया है। Jio Trending Plan में कंपनी ने सिर्फ एक 349 रुपये वाला प्लान रखा है। जियो के इस रिचार्ज पैक की टक्कर में Airtel और Vi (Vodafone-Idea) के भी प्लान आते हैं। आइए आपको इन तीनों प्लान्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - JioBook: सस्ते 4G फोन के बाद कम कीमत वाला लैपटॉप, जियो की बड़ी तैयारी

Jio Trending Prepaid Plan Rs 349

जियो के 349 रुपये वाले ट्रेंडिंग प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें रोज 3 जीबी डेटा मिलता है। अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS के फायदे भी इस प्लान में मिलेंगे। साथ ही Jio Trending Plan से रिचार्ज करने पर Jio App का फ्री सब्सक्रिप्शन भी कंपनी ऑफर कर रही है।

Airtel Rs 398 Prepaid Plan

जियो के ट्रेंडिंग प्रीपेड प्लान के मुकाबले एयरटेल 398 रुपये का पैक ऑफर करता है। इसमें भी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 3 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS के बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा इस प्लान में आपको 30 दिन के लिए Prime Video Mobile Edition का फ्री ट्रायल और Free Hellotunes, Wynk Music Free और Airtel Xstream Premium के फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेंगे।

Vi (Vodafone-idea) Rs 405 Prepaid Plan

Vi (वोडाफोन-आइडिया) के पास रोज 3 जीबी डेटा वाला प्रीपेड प्लान नहीं है, लेकिन जियो और एयरटेल के इन प्लान्स के मुकाबले Vi के पास 405 रुपये वाला प्लान है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ कुल 90 जीबी डेटा मिलता है, यानी रोज के हिसाब से 3 जीबी से थोड़ा ज्यादा डेटा पड़ेगा। साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS के फायदे भी मिलेंगे। इसके अलावा Vi के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में एक साल के लिए ZEE5 Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

किसका प्लान बेस्ट?

Jio और Aitel के प्लान में डेटा और कॉलिंग के फायदे एक जैसे हैं। जियो का प्लान एयरटेल से सस्ता है, लेकिन एयरटेल के प्लान में आपको एक महीने के लिए Prime Video Mobile Edition का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। वहीं, Vi का प्लान सबसे महंगा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डेटा के साथ एक साल के लिए ZEE5 Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।