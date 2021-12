Jio vs Airtel vs Vi: पिछले कुछ दिनों से टेलीकॉम इंडस्ट्री में हंगामा मचा हुआ है। भारत की तीनों बड़ी-बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने-अपने प्रीपेड प्लान्स के रेट बढ़ा दिए हैं। इन कंपनियों के हर प्लान्स के लिए यूजर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि 28 दिनों की वैधता और ओटीटी सब्सक्रिप्शन्स के साथ जियो, एयरटेल और वीआई के बेस्ट प्लान्स कौन से हैं। Also Read - BSNL के इस प्लान में मिलेगा 600GB डेटा, कीमत 400 रुपये से भी कम

जियो का 299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है, जिसमें यूजर्स को रोज 2GB डेटा और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। 28 दिनों की वैलिडिटी वाला जियो का दूसरा प्लान 239 रुपये का है, जिसमें यूजर्स को रोज 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। वहीं जियो का तीसरा प्लान 209 रुपये का है, जिसमें यूजर्स को रोज 1GB Data के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है।

इन सभी के अलावा जियो का एक और प्लान है, जो 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान की कीमत 601 रुपये है लेकिन इसमें यूजर्स को रोज 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इस प्लान में Disney Plus Hotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है। वहीं इस प्लान के साथ-साथ 28 दिनों के बाकी सभी प्लान में जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड और जियो सिक्योरिटी की सुविधा मिलती है।

इस लिस्ट में एयरटेल का पहला प्लान 265 रुपये का है। इस प्लान में यूजर्स को रोज 1GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। वहीं 299 रुपये के प्लान में यूजर्स को रोज 1.5 जीबी का डेटा मिलता है। 359 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को रोज 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है।

इन सभी के अलावा एक प्लान 599 रुपये वाला भी है, जिसमें यूजर्स को रोज 3GB डेटा मिलता है। इन सभी प्लान्स के साथ Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन मिलता है। हालांकि 599 रुपये वाले प्लान के साथ Disney+ Hostar का सब्सक्रिप्शन और रोज 100 एसमएस की सुविधा भी मिलती है। इन सभी प्लान्स की वैलिडिटी 28 दिनों की है।

Vodafone-Idea अपने यूजर्स के लिए 269 रुपये में रोज 1जीबी, 299 रुपये में रोज 1.5जीबी, 359 रुपये में रोज 2जीबी, 409 रुपये में रोज 2.5जीबी और 475 रुपये में रोज 3जीबी इंटरनेट डेटा की सुविधा देता है। इन सभी प्लान्स की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इनके साथ 100एसएमएस की सुविधा मिलती है। इन सभी के अलावा वीआई का एक प्लान 501 रुपये का भी है, जिसमें 28 दिनों तक रोज 3जीबी डेटा मिलता है और इस प्लान में यूजर्स को Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।