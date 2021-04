Jio vs Airtel vs Vi: अनलिमिटेड प्रीपेड रिचार्ज प्लान सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इनमें कॉलिंग, डेटा और SMS जैसे बेनिफिट्स एक साथ मिल जाते हैं। अगर आप रोज 1.5GB डेटा खर्च कर देते हैं और बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से दूर रहना चाहते हैं, तो यहां दी गई डिटेल देखें। यहां हम आपको Jio, Airtel और Vi (Vodafone-Idea) के ऐसे ही बेस्ट रिचार्ज प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Jio hotstar prepaid plans: जियो के धांसू रिचार्ज प्लान, डेटा और फ्री कॉलिंग के साथ मिलता है खास फायदा

जियो का 555 रुपये वाला प्लान

जियो के 555 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है। इसमें आपको रोज 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ में जियो ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

एयरटेल का 598 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान में आपको 1.5GB डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS जैसे फायदे मिलते हैं। इसके अलावा 30 दिन के लिए Prime Mobile Edition का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है।

Vi (वोडाफोन-आइडिया) का 599 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया के इस प्रीपेड प्लान वैलिडिटी 84 दिन है। इसमें भी आपको रोज 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस के बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐप यूजर्स को Binge All Night Offer+Extra 5GB डेटा भी मिलेगा।

किसका प्लान बेस्ट?

84 दिन की वैलिडिटी वाले इन सभी प्रीपेड प्लान्स में जियो का प्लान सबसे सस्ता है। एयरटेल का प्लान जियो के पैक से 43 रुपये महंगा है, लेकिन इसमें Prime Mobile Edition का फ्री ट्रायल भी मिलता है। वोडा-आइडिया का प्लान सबसे महंगा है, जिसमें तीनों प्लान के मुकाबले सबसे ज्यादा डेटा मिलेगा। साथ में Binge All Night Offer का फायदा भी कंपनी दे रही है।