Jio vs Airtel vs Vi (Vodafone-idea): प्रीपेड मोबाइल यूजर्स सबसे ज्यादा अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान का इस्तेमाल करते हैं। इन प्लान में कॉलिंग, डेटा और एसएमएस जैसे फायदे एक साथ मिल जाते हैं। सभी यूजर्स की जरूरत अलग-अलग होती है, इसीलिए टेलिकॉम कंपनियां कई प्रीपेड प्लान ऑफर करती हैं। हालांकि, Jio, Airtel और Vi (Vodafone-idea) के अधिकतर रिचार्ज प्लान ऐसे होते हैं, जिनमें कॉलिंग और एसएमएस के साथ डेली डेटा मिलता है। मगर कुछ ऐसे यूजर भी होते हैं, जिन्हें डेटा की जरूरत काफी कम होता है। Also Read - Jio ने बनाया नया कीर्तिमान, BSNL को पछाड़ बना देश का नंबर 1 वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर

कम डेटा की जरूरत वाले यूजर्स के पास सस्ते प्रीपेड प्लान का ऑप्शन होता है। हालांकि, जियो, एयरेटल और वोडाफोन-आइडिया जैसी प्रमुख टेलिकॉम कंपनियों के पास ऐसे प्लान्स की संख्या बहुत कम है। यहां हम आपको इन तीनों कंपनियों के कम डेटा वाले सबसे बेस्ट रिचार्ज प्लान के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Jio, Airtel और Vi के सस्ते प्लान, 150 रुपये से कम में मिल रहा 1GB तक डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और बहुत कुछ

Airtel rs 179 prepaid plan (एयरटेल का 179 रुपये वाला प्रीपेड प्लान)

कम इंटरनेट यूज करने वाले एयरटेल यूजर्स के लिए 179 रुपये वाला प्लान अच्छा ऑप्शन है। इस पैक की वैलिडिटी 28 दिन है। इससे रिचार्ज करने पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, कुल 2GB डेटा और टोटल 300 SMS की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा Prime Video मोबाइल एडिशन का फ्री ट्रायल, फ्री हेलोट्यून्स और विंक म्यूजिक का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। Also Read - रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की खुशी में Jio, Airtel, Vi फ्री में दे रहे हैं 3 महीने का रिचार्ज? जानें इस वायरल मैसेज की सच्चाई

Vi (Vodafone-idea) rs 179 prepaid plan (वोडाफोन-आइडिया का 179 रुपये वाला प्रीपेड प्लान)

वोडाफोन-आइडिया यूजर्स के लिए भी 179 रुपये का प्रीपेड प्लान आता है। इसमें भी आपको एयरटेल के प्लान की तरह 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, कुल 2GB डेटा और 300 SMS मिलेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त फायदे के रूप में इस प्लान के साथ कंपनी Vi मूवीज और TV का फ्री एक्सेस भी ऑफर करती है।

Jio rs 209 prepaid plan (जियो का 209 रुपये वाला प्रीपेड प्लान)

जियो का 28 दिन की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 209 रुपये का आता है। इसमें आपको रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा मिलती है। इसके अलावा आपको जियो ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

किसके रिचार्ज प्लान में सबसे ज्यादा फायदा?

इन तीनों कंपनियों के 28 दिन वाले सबसे सस्ते प्लान में एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के प्लान एक ही कीमत और एक जैसे फायदे के साथ आते हैं। जियो का प्लान बाकी दोनों कंपनियों के प्लान से 30 रुपये महंगा है, लेकिन इसमें आपको रोज 1 जीबी डेटा भी मिलेगा। वहीं, बाकी दोनों कंपनियां 28 दिन के लिए कुल 2 जीबी डेटा देती हैं।