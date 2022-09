Jio देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। कंपनी के पास इस समय प्रीपेड से लेकर ब्रॉडबैंड तक की कैटेगरी में एक से बढ़कर एक प्लान्स हैं। इन सभी में असीमित डेटा, कॉलिंग और OTT ऐप्स की सब्सक्रिप्शन दी जा रही है। हम आपको इस खबर में Jiofiber के चुनिंदा प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें आपको Amazon Prime, Disney Plus Hotstar और Jiosavan जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का मुफ्त में एक्सेस मिलेगा। आइए इन ब्रॉडबैंड प्लान्स पर डालते हैं एक नजर… Also Read - Jio की बड़ी तैयारी, सैटेलाइट के जरिए गावों तक पहुंचाएगा सुपरफास्ट इंटरनेट

999 रुपये वाला JioFiber प्लान

JioFiber के सभी प्लान्स में यह सबसे सस्ता है। इसमें आपको 150Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा और पहले 30 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जाएगी। इस ब्रॉडबैंड प्लान में आपको Amazon Prime, Disney+ Hotstar, Voot Select, Sony Liv, ZEE5, Voot Kids, Sun NXT, Hoichoi, Universal +, Lionsgate Play, Discovery+, JioCinema, ShemarooMe, Eros Now, ALTBalaji और JioSaavn की सब्सक्रिप्शन मिलेगी।

1499 रुपये वाला JioFiber प्लान

300Mbps की स्पीड से आपको इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। साथ ही, 30 दिनों के लिए फ्री कॉलिंग ऑफर की जाएगी। इतना ही नहीं आपको इस ब्रॉडबैंड प्लान में Amazon Prime, Disney+ Hotstar, Voot Select, Sony Liv, ZEE5, Voot Kids, Sun NXT, Hoichoi, Universal +, Lionsgate Play, Discovery+, JioCinema, ShemarooMe, Eros Now, ALTBalaji और JioSaavn का एक्सेस मिलेगा।

2499 रुपये वाला JioFiber प्लान

Jio के इस प्लान में 500Mbps की स्पीड से डेटा ऑफर किया जाता है। इसमें 30 दिन के लिए कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा आपको प्लान में Netflix, Disney+ Hotstar, Voot Select, Sony Liv, ZEE5, Voot Kids, Sun NXT, Hoichoi, Universal +, Lionsgate Play, Discovery+, JioCinema, ShemarooMe, Eros Now, ALTBalaji और JioSaavn जैसे ओटीटी ऐप्स की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी।

3999 रुपये वाला JioFiber प्लान

इस ब्रॉडबैंड प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 1Gbps की स्पीड से डेटा मिलता है। इस प्लान में आपको Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar, Voot Select, Sony Liv, ZEE5, Voot Kids, Sun NXT, Hoichoi, Universal +, Lionsgate Play, Discovery+, JioCinema, ShemarooMe, Eros Now, ALTBalaji और JioSaavn की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी।

8499 रुपये वाला JioFiber प्लान

Jio का यह सबसे महंगा प्लान है। इसमें 1Gbps की स्पीड से डेटा ऑफर किया जाता है। साथ ही, 30 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जाती है। इतना ही नहीं आपको इस प्लान में ऊपर वाले प्लान्स की तरह Netflix premium plan, an Amazon Prime Video membership, plus subscriptions to Disney+ Hotstar, Voot Select, Sony Liv, ZEE5, Voot Kids, Sun NXT, Hoichoi, Universal +, Lionsgate Play, Discovery+, JioCinema, ShemarooMe, Eros Now, ALTBalaji और JioSaavn की सब्सक्रिप्शन मिलेगी।