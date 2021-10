JioPhone Next 4G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 6,499 रुपये है। Google और Jio की साझेदारी से बने इस स्मार्टफोन को यूजर 1,999 रुपये की कीमत में भी खरीद सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने चार तरह के रिचार्ज प्लान फाइनैंशियल स्कीम के साथ ऑफर किए हैं। जो यूजर इस सस्ते स्मार्टफोन को 1,999 रुपये देकर खरीदना चाहते हैं, उन्हें कंपनी के इन चारों प्रीपेड प्लान में से किसी एक स्कीम को चुनना होगा। Also Read - 3500mAh बैटरी, 2GB RAM, 32GB स्टोरेज के साथ आया JioPhone Next 4G, इस तरह 1999 रुपये में लाएं घर

JioPhone Next को 1,999 रुपये में खरीदने के लिए यूजर को Always-on, Large, XL या XXL में से किसी एक फाइनैंशियल स्कीम का चुनाव करना होगा। इसके लिए यूजर को अलग से 501 रुपये का भुगतान प्रोसेसिंग फी के तौर पर देना होगा। इन चारों फाइनैंशियल स्कीम में यूजर को दो तरह के प्रीपेड प्लान मिलेंगे। आइए, जानते हैं इन फाइनैंशियल स्कीम के बारे में..

Always-On

इस फाइनैंशियल स्कीम में यूजर को हर महीने 300 या 350 रुपये में से किसी प्रीपेड रिचार्ज प्लान का विकल्प चुनना होगा। यूजर को अपना फोन चालू रखने के लिए इनमें से किसी एक प्लान को चुनना होगा। 300 रुपये वाले प्लान में यूजर को हर महीने 5GB डेटा और 100 मिनट वॉयस कॉलिंग के लिए मिलेंगे। यूजर को अगले 24 महीनों तक अपने नंबर को 300 रुपये से रिचार्ज करवाना होगा। वहीं, 350 रुपये वाले प्लान में यूजर को 18 महीने तक अपने नंबर को रिचार्ज कराना होगा।

Large Plan

इस फाइनेंशियल स्कीम में भी यूजर को 24 महीने और 18 महीने वाला विकल्प मिलेगा। इसमें यूजर को 1.5GB डेली डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा। 24 महीने का प्लान लेने के लिए हर महीने 450 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, 18 महीने के प्लान के लिए हर महीने 500 रुपये देने होंगे।

XL Plan

इस फाइनेंशियल स्कीम में भी यूजर को 24 महीने और 18 महीने वाला विकल्प मिलेगा। इसमें यूजर को 2GB डेली डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा। 24 महीने का प्लान लेने के लिए हर महीने 500 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, 18 महीने के प्लान के लिए हर महीने 550 रुपये देने होंगे।

XXL Plan

JioPhone Next के इस फाइनेंशियल स्कीम में भी यूजर को 24 महीने और 18 महीने वाला विकल्प मिलेगा। इसमें यूजर को 2.5GB डेली डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा। 24 महीने का प्लान लेने के लिए हर महीने 550 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, 18 महीने के प्लान के लिए हर महीने 600 रुपये देने होंगे।

जो यूजर्स JioPhone Next के फाइनैंशियल स्कीम में नहीं जाना चाहते हैं वो फोन खरीदकर रेगुलर रिचार्ज प्लान में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। कंपनी ने JioPhone के लिए हाल ही में 75 रुपये वाला प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान में यूजर को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। यूजर को अनलिमिटेड वॉयल कॉलिंग के साथ-साथ 3GB+200MB डेटा का भी लाभ मिलता है।