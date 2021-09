Disney+ Hotstar ने अपने प्रीमियम प्लान को अपग्रेड किया है। OTT प्लेटफॉर्म द्वारा प्लान अपग्रेड की घोषणा के बाद देश की लीडिंग टेलीकॉम कंपनियो ने भी अपने रिचार्ज प्लान के साथ मिलने वाले Disney+ Hotstar के प्लान में बदलाव किया है। टेलीकॉम कंपनियों के साथ Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन एड ऑन के तौर पर मिलता है। Reliance Jio के प्रीपेड यूजर्स को Jio Cinema, Jio TV जैसे ऐप्स के साथ Disney+ Hotstar का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। Also Read - Reliance Jio vs Vi vs Airtel: 28 दिन वाले बेस्ट Prepaid Plan, जानें किसमें मिलती है अधिक सुविधाएं

Jio के Disney+ Hotstar वाले प्लान्स

Reliance Jio के 499 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान के साथ यूजर को हर दिन 3GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। इस प्लान में यूजर को Disney Plus Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। वहीं, Jio के 666 रुपये वाले प्लान में 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में भी डेली 3GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। इस प्लान के साथ भी Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Jio के 888 रुपये वाले रिचार्ज प्लान के साथ यूजर को हर दिन 2GB डेटा का लाभ मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिनों की है और इसमें भी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ-साथ Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा Jio के 2599 रुपये वाले एनुअल प्लान में भी Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है और हर दिन 2GB डेटा के साथ-साथ 100 फ्री SMS का लाभ मिलता है। इसके अलावा Jio के 549 रुपये वाले डेटा ओनली एड-ऑन प्लान में यूजर्स को हर दिन 1.5GB डेटा का लाभ मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की है और इसमें भी यूजर को Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Airtel के Disney+ Hotstar वाले प्लान्स

टेलीकॉम कंपनी Airtel के 499 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस प्लान में यूजर को डेली 3GB डेटा का लाभ मिलता है। यह प्रीपेड प्लान भी 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। वहीं, Airtel के 666 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें भी यूजर को Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की है और इसमें यूजर्स को डेली 2GB डेटा मिलता है। साथ ही, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का भी लाभ मिलता है।

Airtel के एनुअल रिचार्ज प्लान Rs 2798 की बात करें तो इसमें यूजर को डेली 2GB डेटा का लाभ मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है और इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। साथ ही, Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। साथ ही, Airtel के कई और बेनिफिट्स का भी लाभ मिलेगा।

Vi के Disney+ Hotstar वाले प्लान्स

Jio और Airtel की तरह ही Vi के भी कुछ प्रीपेड प्लान्स के साथ Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। Vi के 501 रुपये वाले प्रीपेड पैक में यूजर को हर दिन 3GB डेटा का लाभ मिलता है। यह प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलता है। साथ ही, नाइट में अनलिमिटेड फ्री डेटा का लाभ मिलता है। वहीं, कंपनी के 601 रुपये वाले प्लान में यूजर को 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में भी यूजर को Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Vi के 2595 रुपये वाले एनुअल प्रीपेड प्लान में यूजर को 1.5GB डेली डेटा का लाभ मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है, साथ ही इसमें यूजर को कई अतिरिक्त वेनिफिट्स जैसे कि वीकेंड डेटा रोल ओवर जैसी सुविध भी मिलती है। इस प्लान में भी यूजर को Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा।