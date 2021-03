Jio ने हाल में अपनी वेबसाइट को नए अवतार में पेश किया है। साथ ही कंपनी ने JioCinema मोबाइल ऐप को भी नया इंटरफेस दिया है। अब जियो ने अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स को तीन खास कैटेगरी में पेश किया है, जिनमें Super Value, Best Seller और Trending शामिल हैं। बेस्ट सेलर कैटेगरी में कंपनी ने चार प्लान रखें हैं, जबकि सुपर वैल्यू में दो प्रीपेड प्लान शामिल हैं। वहीं, ट्रेंडिंग कैटेगरी में एक प्लान को रखा गया है। Also Read - 4G Spectrum 2021 की नीलामी पूरी, Jio और Airtel ने 5G की ओर बढ़ाए कदम

Jio Best Seller prepaid plans (4 बेस्ट सेलर प्लान्स)

Jio का 199 रुपये वाला प्लान: यह जियो के बेस्ट सेलर प्लान्स में सबसे सस्ता है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 1.5 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। Also Read - Jio Phone Data Plans 2021: जियो ने लॉन्च किए 5 नए प्लान, 22 रुपये में मिलेगा अनलिमिटेड डेटा

Jio का 555 रुपये वाला प्लान: इसमें 84 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 1.5 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस जैसे फायदे मिलते हैं। Also Read - Jio Phone यूजर्स को बड़ा गिफ्ट, अब दो साल तक नहीं कराना होगा रिचार्ज

Jio का 599 रुपये वाला प्लान: 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आने वाले इस प्रीपेड प्लान को भी जियो ने बेस्ट सेलर बताया है। इसमें रोज 2 जीबी डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस के बेनिफिट्स मिलते हैं।

Jio का 2399 रुपये वाला प्लान: इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। इसमें भी आपको रोज 2 जीबी डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस के फायदे मिलते हैं।

Jio Trending Prepaid Plan

इस कैटेगरी में कंपनी ने सिर्फ एक 349 रुपये वाला प्लान रखा है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 3 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस जैसे फायदे मिलते हैं।

Jio Super Value Prepaid Plans (इस कैटेगरी में दो प्लान्स हैं)

249 रुपये वाला प्लान: जियो के इस प्रीपेड प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 2 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस मिलते हैं।

2599 रुपये वाला प्लान: सुपर वैल्यू कैटेगरी में आने वाले इस पैक की वैलिडिटी 365 दिन है। इसमें भी आपको रोज 2 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ में कंपनी 10 जीबी अतिरिक्त डेटा भी दे रही है।

क्या है इन कैटेगरी का मतलब?

जियो ने ऑफिशियली इन कैटेगरी का मतलब नहीं बताया है। हालांकि, नाम से साफ है कि बेस्ट सेलिंग में ऐसे प्लान शामिल हैं, जिनसे यूजर्स सबसे ज्यादा रिचार्ज करते हैं। सुपर वैल्यू के नाम से साफ है कि इसमें बेहतर फायदे मिलते हैं। वहीं, ट्रेंडिंग कैटेगरी में ऐसे प्लान को रखा गया है, जिससे हाल के दिनों में ज्यादातर लोग रिचार्ज कर रहे हैं।