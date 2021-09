Reliance Jio ने Jio Phone के लिए अपने दो सबसे सस्ते प्रीपेड रिचार्ज पैक बंद कर दिए हैं, जिनकी कीमत 39 रुपए और 69 रुपए हैं। ये प्लान अब Jio की आधिकारिक वेबसाइट पनर लिस्टेड नहीं हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने कई प्लान्स पर ‘Buy 1 Get 1 Free’ रिचार्ज ऑफर भी बंद कर दिया है। Also Read - Jio Phone Next की कीमत का हुआ खुलासा, सिर्फ 500 रुपये में खरीद सकेंगे आप!

ध्यान दें कि भारत में Jio Phone Next 10 सितंबर यानी कल लॉन्च होने वाला है, जिसका यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फोन लॉन्च के ठीक पहले कंपनी जियो फोन के कुछ प्रीपेड प्लान्स को बंद कर दिया है। Also Read - KaiOS यूजर्स को झटका! क्या आपके JioPhone में भी नहीं काम कर रहे ये फीचर्स? Nokia फोन्स पर भी है असर

दो छोटे प्रीपेड प्लान हुए बंद

Jio Phone का 39 रुपए वाला प्लान डेली 100MB डेटा देता था, जिसकी वैधता 14 दिनों की होती थी। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा मिलती है। इसी तरह 69 रुपए वाले प्लान में भी कंपनी रोज 0.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा मिलती थी। इस प्लान की वैधता भी 14 दिनों की थी। अब इन दोनों प्लान्स को बंद कर दिया गया है। Also Read - Jio, Airtel और Vi के इन प्रीपेड प्लान में फ्री में मिलेगा Disney+ Hotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन

हालांकि इन प्लान्स की जगह किसी नए प्लान्स को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। इसके अलावा जियो ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जियो फोन यूजर्स के लिए दो ऑफर्स पेश किए थे। इनमें एक 300 मिनट फ्री कॉलिंग का था और दूसरा buy 1 get 1 free recharge वाला था। कंपनी ने इन दोनों ऑफर को भी बंद कर दिया है।

जियो के 4 नए प्लान

जियो ने हाल ही में 6 नए प्रीपेड प्लान्स को लॉन्च किया था। ये प्लान्स 499 रुपए, 699 रुपए, 888 रुपए और 2,599 रुपए के हैं। Jio के 499 रुपए वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉल, डेली 3GB डेटा, 100 SMS और Jio ऐप्स का एक्सेस मिलता है। Jio 666 रुपए का प्रीपेड प्लान 56 दिनों की वैधता देता है और अनलिमिटेड वॉयस कॉल, डेली 3GB डेटा, 100 एसएमएस और Jio ऐप समेत कई ऐप्स का एक्सेस मिलता है। 888 रुपए वाले प्लान में डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, डेली 100 एसएमएस और Jio ऐप्स का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में मुफ्त डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।