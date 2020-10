Reliance Jio के धमाकेदार प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 3GB डाटा

इंटरनेट की बढ़ती जरूरत को देखते हुए टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए नए-नए डाटा बेनिफिट के साथ प्लान पेश करती हैं। आज हम रिलायंस जियो के ऐसे प्लान्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कंपनी अपने ग्राहकों को डेली 3GB डाटा के साथ साथ कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। Also Read - Jio 5G Phone: जियो लॉन्च कर सकती है 3 हजार रुपये में 5G स्मार्टफोन!

रिलायंस जियो के प्रीपेड रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो में तीन प्लान मौजूद हैं जो डेली तीन जीबी डाटा ऑफर करते हैं। इन प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, एसएमएस जैसे सेल्यूलर बेनिफिट मिलते हैं। यहां हम आपको रिलायंस जियो के तीनों प्लान के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। Also Read - Jio Postpaid Plus कनेक्शन के लिए ग्राहकों को जमा करने होंगे 1800 रुपये तक की सिक्योरिटी

Reliance Jio Rs. 349 Plan

रिलायंस जियो के 349 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में रिलायंस यूजर्स को डेली 3GB डाटा ऑफर करती है। इसके साथ ही जियो से जियो अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 मिनट मिलते हैं। वहीं डेली 100SMS के साथ जियो ऐप्स का फ्री ऐक्सेस भी मिलता है। Also Read - Daily 2GB Data Plans Compared 2020 : Jio vs Airtel vs VI vs BSNL के डेली 2GB डाटा वाले रिचार्ज प्लान

Reliance Jio Rs. 401 Plan

रिलायंस जियो के 401 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में डेली 3GB डाटा के साथ 6GB एडिशनल डाटा मिलता है। यानी इस प्लान में यूजर्स को कुल 90GB डाटा मिलता है। इस प्लान में रिलायंस अपने ग्राहकों को एक साल के लिए Disney+ Hotstar का VIP सब्सक्रिप्शन भी देती है। इस प्लान में जियो से जियो अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो से अदर नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 मिनट मिलते हैं। इसके साथ ही डेली 100 एसएमएस और जियो ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलता है।

Reliance Jio Rs. 999 Plan

रिलायंस जियो के 999 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में डेली 3GB डाटा के साथ जियो से जियो ऑनलिमिटेड कॉलिंग और दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए कुल 3000 मिनट मिलते हैं। यह मिनट हर 28 दिन के लिए 1000 मिनट होते हैं। इसके साथ ही डेली 100 एसएमएस के साथ जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलता है।