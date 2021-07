Reliance Jio ने लॉन्च किया इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस, जानें कैसे उठाएं लाभ?

ने अपने यूजर्स के लिए इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस के जरिए यूजर डेटा खत्म होने पर अपने नंबर को डेटा प्लान से रिचार्ज करा सकते हैं और बाद में पेमेंट कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे अन्य टेलिकॉम कपनियों का इमरजेंसी कॉलिंग प्लान करता है। Jio ने इस सर्विस को We Care इनिशिएटिव के जरिए पेश किया है। Also Read - Vi ने पेश किए दो रिचार्ज प्लान, कम कीमत में महीने भर करें बातें

कंपनी का कहना है कि इस इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस का फायदा उन यूजर्स को मिलेगा, जिनका डेली डेटा खत्म हो जाता है और वो ऐसी स्तिथि में होते हैं जब डेटा रिचार्ज नहीं करा सकते है। ऐसे में यूजर इमरजेंसी डेटा लोन के जरिए अपने नंबर में डेटा पैक एक्टिवेट कर सकेंगे। आइए, जानते हैं यह कैसे काम करता है? Also Read - ज्यादा डेटा की है जरूरत? ये हैं Airtel, BSNL, Jio और Vi के सबसे महंगे मंथली prepaid recharge plan

क्या है Jio की इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस?

Jio का यह इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस यूजर को कभी भी, कहीं भी डेटा टॉप-अप रिचार्ज की सुविधा देती है। यह Pay Later सर्विस की तरह काम करता है। इस सर्विस में कंपनी किसी यूजर को पांच इमरजेंसी डेटा लोन पैक देती है। इसमें यूजर को हर डेटा लोन पैक के साथ 1GB डेटा का लाभ मिलता है। कंपनी के इमरजेंसी डेटा लोन पैक की कीमत 11 रुपये है। यूजर अगर 5 बार इस इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस का लाभ लेते हैं तो उन्हें अधिकतम 55 रुपये का भुगतान बाद में करना होगा। Also Read - Jio vs Airtel: 500 रुपये से कम में रोज 1.5GB डेटा, जानें किसका प्लान बेहतर

इस तरह उठाएं सर्विस का लाभ

Jio के इस इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस का लाभ यूजर ऐप के जरिए उठा सकते हैं।

सबसे पहले MyJio ऐप ओपन करें और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बने हैमबर्गर आइकन पर टैप करें।

यहां आपको इमरजेंसी डेटा लोन का ऑप्शन मिलेगा।

इमरजेंसी डेटा लोन बैनर पर टैप करने के बाद यूजर को प्रोसिड ऑप्शन पर टैप करना होगा।

इसके बाद Get Emergency Data विकल्प पर टैप करना होगा।

यहां यूजर को Activate Now का विकल्प मिलेगा। इस पर टैप करने के बाद यूजर को इमरजेंसी डेटा प्लान का टॉप अप मिल जाता है। यह इमरजेंसी डेटा प्लान यूजर के ऑनगोइंग प्लान पर ही काम करता है।