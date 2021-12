Reliance Jio अपने यूजर्स को नए साल से पहले नए साल का एक नया तोहफा दिया है। दरअसल जियो ने अपने एक पुराने प्लान के साथ यूजर्स को नया ऑफर देने का फैसला किया है। जियो का यह प्लान 2545 रुपये का है। यह प्लान आमतौर पर 2545 रुपये का मिलता है, जिसमें यूजर्स को 336 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 1.5 जीबी इंटरनेट डेटा का बेनिफिट मिलता है। अब न्यू ईयर ऑफर के तहत इस प्लान के साथ यूजर्स को 29 दिनों की एक्सट्रा वैलिटिडी मिलेगी। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 28 दिनों के लिए OTT Apps के साथ मिलने वाला बेस्ट प्रीपेड प्लान्स, जानें इनका अंतर

इसका मतलब है कि Reliance Jio के 2545 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को अब पूरे एक साल यानी 365 दिनों की वैलिटि़डी मिलेगी। इस ऑफर को हाल ही में शुरू किया गया है और ये सिर्फ 2 जनवरी 2022 तक ही उपलब्ध रहेगा। उसके बाद अगर आप इस प्लान को खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 336 दिनों की वैधता ही मिलेगी। Also Read - Jio के साथ जुड़े 17.6 लाख नए ग्राहक, Airtel और Voda-idea को हुआ 14.5 लाख यूजर्स का नुकसान

Jio का न्यू ईयर ऑफर

इस प्लान में यूजर्स को 365 दिनों के लिए रोज अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रोज 100 एसएमएस की सुविधा और डेली 1.5 जीबी इंटरनेट डेटा मिलेगा। इस तरह से यूजर्स को टोटल 547.5GB डेटा मिलेगा जबकि 336 दिनों में टोटल 504GB डेटा मिलता है। इसके अलावा डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद 64Kbps की स्पीड से इंटरनेट सेवा मिलेगी। जियो के इस लॉन्ग टर्म प्लान में इन सभी सुविधाओं के अलावा Jio App का फायदा भी होगा, जिसमें Jio TV, Jio Cinema, JioSecurity और Jio Cloud शामिल है। Also Read - BSNL vs Jio vs Airtel vs Vi: 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ किसका प्लान है सबसे सस्ता?

कंपनी ने जानकारी दी है कि इस लिमिटेड टाइम के दौरान इस प्लान को लेने वाले यूजर्स को जनवरी 2022 में ही एक्सट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। आपको बता दें कि BSNL भी ऐसा ही एक ऑफर पेश किया है। अब देखना होगा कि एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया भी हैप्ली न्यू ईयर ऑफर के रूप में यूजर्स को कौनसी बेनिफिट्स देते हैं।