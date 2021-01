Reliance Jio ने कई रिचार्ज प्लान को हटा दिया है। ये सभी Plans थे। इन प्लान को हटाने का कारण नॉन-जियो वॉइस कॉलिंग चार्ज का हटना है। बता दें कि जियो ने इस साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से IUC को हटा दिया है, जिसके बाद जियो यूजर्स को नॉन जियो नेटवर्क पर कॉलिंग करने के लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। कंपनी Rs 99, Rs 153, Rs 297 और Rs 594 के चार Plans को हटाया है। Also Read - How to Delete WhatsApp Account: व्हाट्सऐप अकाउंट कैसे करें डिलीट? यहां जानें सबसे आसान तरीका

153 रुपये के जियो प्लान को कंपनी ने 155 रुपये के प्लान के साथ ओवरलैप कर दिया है, क्योंकि इस प्लान में ज्यादा डेटा लाभ मिलता था। वहीं 99 रुपये, 297 रुपये और 594 रुपये के Recharge Plans में नॉन जियो कॉलिंग मिनट्स नहीं मिलते थे, जो Jio Phone All-in-One Plans में मिलते हैं। इस वजह से कंपनी ने इस प्लान्स को हटा दिया है। वहीं फिलहाल जियो फोन यूजर्स को 75 रुपये, 155 रुपये और 185 रुपये का प्लान मिल रहा है।

Jio Recharge Plans में मिल रहे ये लाभ

जियो द्वारा हटाए गए 99 रुपये, 297 रुपये और 594 रुपये के Recharge Plans में यूजर्स को 0.5GB का डेटा प्रतिदिन क्रमशः 28 दिन, 84 दिन और 168 दिनों के लिए मिलता था। ये तीनों प्लान अनलिमिटेड जियो टू जियो वॉइस कॉलिंग ऑफर के साथ आते थे, हालांकि इनमें से किसी में भी नॉन जियो कॉलिंग मिनट्स नहीं मिलते थे। इन प्लान्स के साथ यूजर्स को FUP प्लान भी लेना होता था, जो 10 रुपये की कीमत से शुरू होते थे। ये प्लान जियो की वेबसाइट पर अन्य सेक्शन में लिस्ट हैं।

इसके अतिरिक्त जियो 153 रुपये जियो फोन प्लान में 1.5GB डेटा प्रति दिन, अनलिमिटेड जियो टू जियो वॉइस कॉलिंग और 100 प्रति दिन मिलता था। हालांकि इस प्लान में यूजर्स को कोई भी नॉन जियो कॉलिंग मिनट्स नहीं मिलते थे। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की थी। IUC हटने के बाद से इस प्लान का कोई महत्व नहीं रह गया था।

इन प्लान में मिल रहा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा

वहीं 75 रुपये, 125 रुपये, 155 रुपये और 185 रुपये के Jio Recharge Plans की बात करें तो 75 रुपये के प्लान में यूजर्स को 0.1 जीबी प्रति दिन मिलता है। जबकि 125 रुपये के प्लान में यूजर्स को 0.5 जीबी डेटा प्रतिदिन, 155 रुपये के प्लान में यूजर्स को 1 जीबी डेटा प्रति दिन और 185 रुपये के प्लान में यूजर्स को 2 जीबी डेटा प्रति दिन मिलता है। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग किसी भी नेटवर्क पर बिना किसी FUP लिमिट के साथ मिलता है। इस सभी प्लान की वैधता 28 दिनों की है। बता दें कि 155 रुपये के जियो फोन प्लान में यूजर्स को 1 जीबी डेटा प्रति दिन मिलता है, जबकि 153 रुपये के प्लान को हटा दिया गया है, जो 1.5 जीबी डेटा प्रतिदिन प्लान के साथ आता था।