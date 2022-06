Jio नेटवर्क का सिम यूज करने वाले यूजर्स को हमेशा रिलायंस जियो से एक सस्ते और अच्छे प्लान की उम्मीद रहती है। जियो के बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होते हैं, जिन्हें रोज ज्यादा इंटरनेट डेटा की जरूरत पड़ती है। हम अपने इस आर्टिकल में जियो को उन सभी प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यूजर्स को 3GB डेटा का प्लान ऑफर करते हैं। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 1GB इंटरनेट डेटा डेली देने के मामले में किसका प्लान है सबसे सस्ता?

Jio Rs 419 Plan Details

Jio के इस प्लान में यूजर्स 28 दिनों की वैधता के साथ रोज 3GB इंटरनेट डेटा मिलता है। लिहाजा, यूजर्स को इस प्लान में टोटल 84GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। इसके अलावा रोज 100 एसएमएस, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, और जियो सिनेमा समेत जियो के कई ऐप्स की सुविधा देता है। Also Read - Jio का यह सस्ता रिचार्ज हुआ महंगा, अब 150 रुपये ज्यादा चुकानी होगी कीमत

Jio Rs 601 Plan Details

इस लिस्ट में दूसरा प्लान 601 रुपये का है। जियो के इस प्लान में भी यूजर्स 28 दिनों की वैधता के साथ रोज 3GB इंटरनेट डेटा मिलता है। इसके अलावा 6GB अतिरिक्त डेटा भी इस प्लान में यूजर्स को मिलता है। लिहाजा, यूजर्स को इस प्लान में टोटल 90GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। इसके अलावा रोज 100 एसएमएस, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, और जियो सिनेमा समेत जियो के कई ऐप्स की सुविधा देता है। इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें Diseny Plus Hotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। Also Read - Airtel vs Jio: जानें कौनसी कंपनी देती है सबसे सस्ता और अच्छा रिचार्ज प्लान

Jio Rs 1199 Plan Details

जियो के इस प्लान में यूजर्स 84 दिनों की वैधता के साथ रोज 3GB Internet Data मिलता है। लिहाजा, यूजर्स को इस प्लान में टोटल 252GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। इसके अलावा रोज 100 एसएमएस, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, और जियो सिनेमा समेत जियो के कई ऐप्स की सुविधा देता है।

Jio Rs 4199 Plan Details

जियो के 3GB डेली प्रीपेड प्लान की लिस्ट में यह सबसे बड़ा प्लान है। इस प्लान में यूजर्स को 365 दिनों के लिए रोज 3GB डेटा मिलता है। लिहाजा, यूजर्स को इस प्लान में टोटल 1095GB डेटा मिलता है। इसके अलावा रोज 100 एसएमएस, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, और जियो सिनेमा समेत जियो के कई ऐप्स की सुविधा देता है। इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें Disney Plus Hotstar Premium प्लान का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।