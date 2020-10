Reliance Jio Vs Airtel: 399 रुपये वाले प्लान में कौन दे रहा है बेहतर बेनिफिट्स?

Reliance Jio ने हाल ही में अपने 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान को लॉन्च किया है। इस प्लान के लॉन्च होते ही प्रतिद्वंदी कंपनी Airtel अपने पुराने 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान को फिर से वापस लेकर आई है। हालांकि, Airtel ने अपने इस 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान को सिलेक्टेड सर्किल्स के लिए ही रोल आउट किया है। इन दोनों कंपनियों के 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान्स में से किसमें आपको बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे, आइए जानते हैं। Also Read - Airtel Payments Bank की ऐप को कंपनी ने किया अपडेट, यूजर्स को मिले ये खास सहूलियत

Airtel

Airtel इस समय 499 रुपये की शुरुआती कीमत में अपने पोस्टपेड प्लान्स ऑफर कर रहा है। यूजर्स को इस पोस्टपेड प्लान में प्रीमियम सर्विसेज ऑफर की जा रही है। इस पोस्टपेड प्लान के अलावा कंपनी ने अपने 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान को चुनिंदा सर्किल्स में दोबारा रोल आउट किया है। इस प्लान में यूजर्स को 40GB डाटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का ऑफर दिया जा रहा है। Airtel के अन्य पोस्टपेड प्लान्स की तरह ही इसमें भी यूजर्स को डाटा कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी मिलेगी, यानि की अगर आपका डाटा पूरे 30 दिन में खत्म नहीं हुआ तो वो अगले महीने में जुड़ जाएगा।

साथ ही, यूजर्स को Airtel Xstream Premium OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया जा रहा है। यह सर्विस एक साल के लिए दी जा रही है। यही नहीं, अन्य कॉम्पलिमेंटरी पैक्स जैसे कि Wynk Music, Shaw Academy आदि का भी सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। Airtel यूजर्स को फ्री हैलो ट्यून्स और FASTag पर कैशबैक भी इस प्लान में ऑफर किया जा रहा है। यूजर्स को फ्री नेशनल रोमिंग भी इस प्लान में ऑफर की जा रही है।

Jio

Reliance Jio अपने यूजर्स को पहले केवल एक ही पोस्टपेड प्लान ऑफर कर रहा था। वो प्लान 199 रुपये में उपलब्ध है जिसमें हर महीने अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग (नॉन Jio कॉलिंग के लिए कैपिंग) के साथ-साथ 25GB डाटा और अन्य कॉम्पिलमेंटरी पैक्स मिल रहे हैं। Jio का यह पोस्टपेड प्लान रेग्यूलर प्लान के तहत यूजर्स को ऑफर किया जा रहा है। अब Jio ने अपने तीन पोस्टपेड प्लस प्लान्स- 399, 599 और 799 रुपये में लॉन्च किए हैं।

Jio के 399 रुपये वाले बेसिक पोस्टपेड प्लस प्लान में यूजर्स को 75GB डाटा का लाभ डाटा रोलओवर के साथ मिल रहा है। साथ ही, यूजर्स को Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar VIP और Netflix का भी सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। इस पोस्टपेड प्लान में यूजर्स को My Jio के कॉम्प्लिमेंटरी ऐप्स का भी लाभ मिलता है।