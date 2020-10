Tata Sky यूजर्स की बल्ले-बल्ले, 12 महीने के रिचार्ज पर दो महीने फ्री देखें टीवी

भारत की प्रमुख डायरेक्ट-टू-होम (DTH) ऑपरेटर Tata Sky यूजर्स को 12 महीने के पूरे रिचार्ज पर 2 महीने का कैशबबैक ऑफर कर रही है। टाटा स्काई का यह ऑफर सिर्फ उन यूजर्स के लिए है जो अपने अकाउंट को ICICI बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करवाएंगे। Also Read - IPL 2020: Tata Sky यूजर्स इन तरीकों से जोड़ सकते हैं Star Sports 1 चैनल, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

इसके साथ ही यूजर्स चाहे तो वे 6 महीने के रिचार्ज पर एक महीने का कैशबैक ऑफर कर रही है। एनुअल कैशबैक ऑफर्स की तरह की कैशबैक के लिए यजर्स को छह महीने का रिचार्ज भी ICICI बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करना होगा।

Tata Sky का स्पेशल ऑफर ICICI Bank के यूजर्स के लिए है। Tata Sky ने कैशबैक के लिए यूजर्स के लिए कुछ टर्म और कंडीशन भी हाईलाइटेड किए हैं। टाटा स्काई का यह ऑफर 31 अक्टूबर तक ही मान्य रहेगा। इसके साथ ही टाटा स्काई के इस ऑफर के लिए यूजर्स को टाटा स्काई की वेबसाइट और टाटा स्काई की मोबाइल ऐप की मदद से रिचार्ज करना होगा।

टाटा स्काई का कहना है कि रिचार्ज करने के 7 दिनों के अंदर कैशबैक टाटा स्काई कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसके साथ ही कस्टमर दो महीने का कैशबैक मिलना है तो पहले महीने का कैशबैक 48 घंटों के अंदर अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी और बचे एक महीने का कैशबैक 7 दिनों के अंदर यूजर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

टाटा स्काई अकाउंट के एक्टिवेशन के दिन रिचार्ज करने पर यह ऑफर मान्य नहीं होगा। टाटा स्काई का Bank of Baroda यूजर्स के लिए भी डेडिकेटेड ऑफर पेश कर रहा है। ICICI Bank यूजर्स की तरह Tata Sky अपने Bank of Baroda के क्रेडिट यूजर्स को 12 महीने के रिचार्ज पर दो महीने का कैशबैक ऑफर कर रहा है। टाटा स्काई का Bank of Baroda ऑफर 30 नंवबर 2020 तक मान्य है।