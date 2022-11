Vi (Vodafone Idea) टेलीकॉम कंपनी ने अपने पोस्टपेड प्लान पोर्टफोलियो में नए Max प्लान्स लॉन्च किए हैं। इन मैक्स प्लान्स में चार प्लान शामिल किए गए हैं जिनकी कीमत 401 रुपये से शुरू होती है। इसका सबसे महंगा प्लान 1101 रुपये का है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने यह नए पोस्टपेड प्लान उन यूजर्स के लिए पेश किए हैं, जिन्हें डेटा और एसएमएस जैसे ज्यादा बेनेफिट्स चाहिए। भारत में 1 नवंबर से यह प्लान रोलआउट हो चुके हैं। आइए जानते हैं इन तीनों ही प्लान्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Amazon Prime Video पर इस दिन स्ट्रीम होगा Breathe: Into the Shadows का दूसरा सीजन, डेट कर लें नोट

जैसे कि हमने बताया Vodafone Idea (Vi) Max प्लान्स में चार प्लान को शामिल किया गया है। इनकी कीमत 401 रुपये, 501 रुपये, 701 रुपये और 1101 रुपये है। बेनेफिट्स की बात करें, तो इन प्लान्स में डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 3000 SMS प्रति महीने जैसे बेनेफिट्स शामिल हैं।

401 रुपये वाला प्लान-

वोडाफोन आइडिया का 401 रुपये वाले प्लान 1 कनेक्शन में यूजर्स को 50GB डेटा मिलेगा। इसके साथ प्लान में 200GB मंथली डेटा रोलओवर की सुविधा भी मिलती है। इस प्लान में डेटा बेनेफिट्स यहीं तक सीमित नहीं है। प्रीपेड प्लान में मिलने वाले नाइट डेटा का बेनेफिट भी इस पोस्टपेड प्लान में शामिल किया गया है। इसमें आप रात 12 बजे से लकर सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड फ्री डेटा का इस्तेमाल कर सकते है। यह डेटा आपके डेली डेटा कोटा से नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा, प्लान में 3000 एसएमएस हर महीने मिलेंगे। इस प्लान में 1 साल तक का SonyLiv Mobile सब्सक्रिप्शन

501 रुपये वाला प्लान-

वोडाफोन आइडिया का 501 रुपये वाला प्लान 1 कनेक्शन में यूजर्स को 90GB डेटा देता है। इसके साथ प्लान में 200GB मंथली डेटा रोलओवर की सुविधा मिलती है। यह प्लान भी फ्री नाइट डेटा बेनेफिट देता है, जिसमें आप रात 12 बजे से लकर सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड फ्री डेटा का इस्तेमाल कर सकते है। यह डेटा आपके डेली डेटा कोटा से नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा, प्लान में 3000 एसएमएस हर महीने मिलेंगे। इस प्लान में 6 महीने तक का Amazon Prime और 1 साल तक का Disney plus Hotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

701 रुपये वाला प्लान-

वोडाफोन आइडिया का 701 रुपये वाला प्लान 1 कनेक्शन में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग मिलती है। इसके अलावा, प्लान में 3000 एसएमएस हर महीने मिलेंगे। साथ ही इसमें 6 महीने तक का Amazon Prime सब्सक्रिप्शन और 1 साल तक का Disney plus Hotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

1101 रुपये वाला प्लान-

वोडाफोन आइडिया का 1101 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इसके साथ प्लान में 3000 एसएमएस हर महीने मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें 6 महीने तक का Amazon Prime सब्सक्रिप्शन, 1 साल तक का Disney plus Hotstar सब्सक्रिप्शन और 1 साल तक का SonyLiv Premium सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।