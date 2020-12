(वोडाफोन-आइडिया) यूजर्स के लिए एक जबरदस्त ऑफर है। कंपनी अपने चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स के साथ डबल डेटा ऑफर दे रही है। इन प्लान से रिचार्ज करने पर आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दोगुना डेटा मिलेगा। इसका मतलब आप रोज 2 जीबी डेटा वाले प्लान से रिचार्ज करेंगे और आपको 4 जीबी डेटा मिलेगा, यानी रोज 2 जीबी डेटा फ्री। आइए आपको वोडाफोन-आइडिया के डबल डेटा ऑफर वाले प्रीपेड प्लान्स (Vi Double Data Prepaid Plans) के बारे में बताते हैं। Also Read - TRAI ने जारी किया आंकड़ा, Airtel की रही धूम, 2016 के बाद पहली बार Jio ने जोड़े कम यूजर्स

Vi का 299 रुपये वाला प्लान (Vi 299 ruppe Prepaid Plan)

वोडाफोन-आइडिया के 299 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। डबल डेटा ऑफर के तहत अभी इस प्लान में रोज 4 जीबी डेटा मिल रहा है, जबकि बिना ऑफर रोज 2 जीबी डेटा मिलता है। इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस की सुविधा है। साथ ही Vi और TV का भी फ्री एक्सेस इस प्लान में मिलता है। Also Read - Jio, Airtel और Vi के सबसे धांसू प्रीपेड प्लान, एक बार रिचार्ज और साल भर की छुट्टी

Vi का 449 रुपये वाला प्लान (Vi 449 ruppe Prepaid Plan)

इस प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। इसमें भी रोज 4 जीबी डेटा मिलेगा, जबकि बिना ऑफर रोज 2 जीबी डेटा मिलता है। इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस के बेनिफिट्स इस प्लान में भी मिलते हैं। साथ ही कंपनी Vi Movies और TV का भी फ्री एक्सेस ऑफर कर रही है। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: रोज 3GB डेटा वाले सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान, जानें कौन बेस्ट

Vi का 699 रुपये वाला प्लान (Vi 699 ruppe Prepaid Plan)

वोडाफोन-आइडिया के इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है। इसमें भी डबल डेटा ऑफर के तहत रोज 4 जीबी डेटा मिल रहा है। वहीं, बिना ऑफर इस प्लान में रोज 2 जीबी डेटा मिलता है। सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस के फायदे इस प्लान के साथ भी हैं। Vi Movies और TV का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। बता दें कि वोडाफोन-आइडिया के इन तीनों रिचार्ज प्लान के साथ वीकेंड डेटा-रोलओवर की भी सुविधा मिलती है।