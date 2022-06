Vi (Vodafone Idea) ने अपने पोस्टपेड रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो में एक नया सस्ता रिचार्ज प्लान एड कर लिया है। यह कंपनी का सस्ता एड-ऑन डेटा पैक है, जिसमें यूजर्स को डेटा के साथ फ्री OTT सब्सक्रिप्शन मिलता है। खास बात यह है कि यह ओटीटी सब्सक्रिप्शन यूजर्स को 30 दिन तक की वैलिडिटी के साथ मिलता है। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 1GB इंटरनेट डेटा डेली देने के मामले में किसका प्लान है सबसे सस्ता?

नए रिचार्ज प्लान की बात करें, तो Vi (Vodafone Idea) का नया पोस्टपेड एड-ऑन डेटा पैक सिर्फ 100 रुपये का है। इस 100 रुपये के पोस्टपेड रिचार्ज पैक में यूजर्स को 10GB डेटा एक्सेस मिलता है। इस प्लान के तहत 10 जीबी डेटा के 30 दिन तक की वैलिडिटी के साथ मिलता है। इसका मतलब यह है कि यूजर्स 30 दिन तक कभी भी इस पैक के साथ मिलने वाले 10GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - Airtel, Jio या Vi: जानें किसका 400 रुपये से कम वाला 2GB डेली डेटा प्लान है सबसे सस्ता

Also Read - Airtel, Jio या Vi: खत्म हो गया है डेली डेटा? तो ये कंपनी देती है सबसे सस्ते में एक्स्ट्रा इंटरनेट

Unlock blockbuster entertainment with Sony LIV! Simply add the subscription fee to your Vi postpaid bill & enjoy 50k+ hours of entertainment on your TV or Mobile at just Rs. 100/month (including taxes). To subscribe, visit the Vi App now: https://t.co/LEAhr5UgzJ pic.twitter.com/NVpa5wz4A0

— Vi Customer Care (@ViCustomerCare) June 9, 2022