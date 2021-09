Vi (Vodafone Idea) ने दो नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं। ये दोनों पैक Disney Plus Hotstar Mobile सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। इनकी कीमत 701 रुपये और 901 रुपये हैं। Also Read - IPL 2021 देखने के लिए 3 सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान्स, फ्री मिलेगा Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन

Vi के पास पहले से 501 रुपये, 601 रुपये और 2595 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स हैं, जो Disney Plus Hotstar Mobile सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। इनमें अब ये दो नए प्लान्स भी जुड़ जाएंगे। ये दोनों प्रीपेड रिचार्ज पैक 3GB डेली डेटा ऑफर करते हैं। Vi के दूसरे प्रीपेड प्लान्स की तरह ये पैक्स भी वीकेंड डेटा रोलओवर, 12AM से 6AM तक अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ आते हैं मगर इनमें एक्स्ट्रा डेटा भी मिलता है। आइए इन दोनों पैक के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Vi Rs 701 prepaid recharge pack

Vi का 701 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज पैक रोजाना 3GB डेटा ऑफर करता है। इस पैक की वैलिडिटी 56 दिन की है। इस पैक में यूजर्स को 32GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, जो वैलिडिटी पीरियड तक चलेगा। इस पैक के एडिशनल बेनेफिट्स में 100 SMS प्रति दिन, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 साल का Disney Plus Hotstar Mobile सब्सक्रिप्शन शामिल है। इस प्लान में वीकेंड डेटा रोलओवर, 12AM से 6AM तक अनलिमिटेड इंटरनेट और Vi movies and TV का एक्सेस भी मिलेगा।

Vi Rs 901 prepaid recharge pack

Vi का 901 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज पैक रोजाना 3GB डेटा ऑफर करता है। इस पैक की वैलिडिटी 84 दिन की है। इस पैक में यूजर्स को 48GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, जो वैलिडिटी पीरियड तक चलेगा। इस पैक के एडिशनल बेनेफिट्स में 100 SMS प्रति दिन, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 साल का Disney Plus Hotstar Mobile सब्सक्रिप्शन शामिल है। इस प्लान में वीकेंड डेटा रोलओवर, 12AM से 6AM तक अनलिमिटेड इंटरनेट और Vi movies and TV का एक्सेस भी मिलेगा।