Vi (Vodafone-Idea) ने प्रीपेड यूजर्स के लिए निकाला वीकेंड डाटा रोलओवर स्कीम, इन यूजर्स को मिलेगा लाभ

Vi (Vodafone Idea) ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए नया वीकेंड डाटा रोल ओवर बेनिफिट्स की घोषणा की है। ये ऑफर्स प्रीपेड यूजर्स को प्रमोशनल बेनिफिट्स के तौर पर 19 अक्टूबर यानि आज से लेकर 17 जनवरी 2021 तक दिया जाएगा। इस वीकेंड डाटा रोल ओवर का लाभ केवल 249 रुपये या उससे ज्यादा के अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान वाले यूजर्स को मिलेगा। इस ऑफर के तहत यूजर्स के सोमवार से शुक्रवार तक इस्तेमाल न होने वाले डाटा को वीकेंड यानि शनिवार और रविवार के डाटा में जुड़ जाएगा। इसका सीधा लाभ यूजर्स को वीकेंड में HD स्ट्रीमिंग और ज्यादा डाउनलोडिंग के लिए कर सकेंगे। Also Read - वोडाफोन आइडिया (Vi) की दमदार वापसी, नई दिल्ली में मिल रही बेहतरीन 4G Download-Upload स्पीड

वीकेंड डाटा रोल ओवर प्लान

अगर, किसी यूजर को डेली 2GB डाटा का लाभ मिलता है और वो सोमवार से शुक्रवार के बीच डेली केवल 1GB डाटा का ही इस्तेेमाल करता है तो डेली बचे हुए 1GB डाटा यानि कुल 5GB डाटा का इस्तेमाल यूजर वीकेंड में इस्तेमाल कर सकेंगे। यूजर्स इस डाटा का इस्तेमाल वीकेंड में अतिरिक्त डाउनलोडिंग और ब्राउजिंग के लिए कर सकेंगे। अगर किसी यूजर का प्लान सोमवार से शुक्रवार के बीच में खत्म हो रहा है और नए प्लान में कोई गैप है तो यूजर अपने रोल ओवर वाले डाटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं, यूजर का रिचार्ज पैक कन्टिन्यू हो जाता है तो उसे इस ऑफर का लाभ मिलेगा। Also Read - Vi (Vodafone Idea) दे रहा है 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ 100GB डाटा, जानें प्लान की कीमत

इन प्लान्स के लिए होगा अप्लिकेबल

इस ऑफर का लाभ Vi के 249 रुपये, 297 रुपये, 299 रुपये, 398 रुपये. 399 रुपये, 599 रुपये, 449 रुपये, 699 रुपये और 595 रुपये वाले प्लान में मिलेगा। अगर, टॉप एंड प्लान की बात करें तो यूजर्स को 795 रुपये, 819 रुपये, 1197 रुपये, 2399 रुपये और 2595 रुपये वाले प्लान के साथ भी ये ऑफर मिलेगा। Vi के इस वीकेंड डाटा रोल ओवर प्लान की वजह से अन्य कंपनियों Airtel और Jio को चुनौती मिलने वाली है। भविष्य में ये कंपनियां भी कुछ इस तरह के ऑफर अपने यूजर बेस बचाने के लिए ला सकते हैं। पहले भी जब Airtel ने पोस्टपेड यूजर्स के लिए डाटा रोल ओवर प्लान इंट्रोड्यूस किया था तो Vodafone ने भी इस प्लान को अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था। Also Read - Daily 2GB Data Plans Compared 2020 : Jio vs Airtel vs VI vs BSNL के डेली 2GB डाटा वाले रिचार्ज प्लान