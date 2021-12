Vodafone Idea (Vi) ने इस साल नवंबर में अपने सभी प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की कीमतों को बढ़ा दिया था। इसके बाद ऑपरेटर ने कुछ नए प्लान्स भी लॉन्च किए, जिनकी कीमत पुराने पैक्स जितनी ही हैं, मगर इनमें बेनेफिट्स कम कर दिए गए। Vodafone Idea ने इसी साल अगस्त में अपने 49 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया, जो अब वापस आ गया है। बस, अब इस पैक में पहले के जैसे बेनेफिट्स नहीं मिल रहे हैं। आइए इस पैक के बारे में जानते हैं। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 28 दिनों के लिए OTT Apps के साथ मिलने वाला बेस्ट प्रीपेड प्लान्स, जानें इनका अंतर

Vodafone Idea (Vi) Rs 49 prepaid plan

Vodafone Idea (Vi) ने अपने 49 रुपये के प्रीपेड प्लान को एक बार से लाइव किया है, मगर इस बार इस पैक में बेनिफिट कम मिल रहे हैं। मौजूदा वक्त पर इस रिचार्ज प्लान में 38 रुपये का टॉकटाइम और 100MB डेटा मिल रहा है। कॉल्स की दर 2.5 पैसे प्रति सेकंड हैं। इस पैक में 10 दिन की वैलिडिटी और 10 दिन की सर्विस वैलिडिटी भी मिल रही है, बस इसमें आउटगोइंग SMS की सुविधा नहीं मौजूद है।

पहले भी यह प्लान 49 रुपये में 38 रुपये का टॉकटाइम और 100MB डेटा देता था, मगर इसमें 14 दिन की वैलिडिटी मिलती थी।

कुछ इसी तरह का वाकिया कंपनी के 79 रुपये के प्रीपेड पैक के साथ भी गुजरा था। नवंबर में अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की कीमतों को बढ़ाने के बाद Vodafone Idea (Vi) ने 79 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स को कम कर दिया था। पहले इस पैक में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 64 रुपये का टॉकटाइम और 200MB डेटा मिलता था, मगर कंपनी ने पैक की वैलिडिटी को कम करके 21 दिन कर दिया। इस पैक में भी आउटगोइंग SMS की सुविधा मौजूद नहीं है।

Vi New prepaid recharge packs

कुछ दिन पहले Vodafone Idea (Vi) ने चार नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किये, जो 24 दिन से 77 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इन प्लान्स की डिटेल आप नीचे देख सकते हैं:

Vi के 155 रुपये के प्लान के साथ 24 दिन की वैलिडिटी, 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS शामिल हैं।

Vi के 239 रुपये के प्रीपेड पैक में भी यूजर्स को 24 दिन की वैलिडिटी मिलती है। मगर इस पैक में सब्सक्राइबर्स को 1GB डेली डेटा मिलता है। पैक के बेनेफिट्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन भी शामिल हैं।

Vi के 666 रुपये के प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 77 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस पैक में 1.5GB डेली डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 100 SMS और Binge All Night जैसे दूसरे बेनेफिट्स भी शामिल हैं।

Vi के 699 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी है, मगर इस पैक में 3GB डेली डेटा मिलता है। इस पैक के साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 100 SMS और Binge All Night जैसे दूसरे बेनेफिट्स भी शामिल हैं।