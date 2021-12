वोडाफोन-आइडिया (Vi) की इस चाल से परेशान Jio पहुंचा TRAI के पास

Airtel और Vi (Vodafone-Idea) के बाद 1 दिसंबर से Reliance Jio ने भी अपने प्रीपेड प्लान की दरें बढ़ा दी हैं। अब यूजर को पहले के मुकाबले रिचार्ज कराने के लिए 20-25 प्रतिशत तक ज्यादा खर्च करने होंगे। Jio ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) से Vi के नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान को लेकर शिकायत की है। Jio ने नियामक को लिखे पत्र में कहा कि Vodafone-Idea (Vi) का नया टैरिफ प्लान यूजर को नंबर पोर्ट आउट कराने की राह में रोड़ा साबित होगा। कंपनी ने पिछले सप्ताह Vi के नए प्लान लागू होने के बाद यह पत्र TRAI को लिखी है। Also Read - Jio vs Airtel vs Vi (Vodafone-Idea): रोज 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, जानें कीमत बढ़ने के बाद अब किसका रिचार्ज प्लान बेस्ट

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो ने अपने पत्र में कहा Vodafone-idea के नए टैरिफ में यूजर को SMS वाला पैक 149 रुपये की जगह 179 रुपये में मिलेगा। इसकी वजह से यूजर सर्विस प्रोवाइडर को छोड़ना नहीं चाहेगा। Vi यूजर से SMS सेवा का लाभ लेने के लिए ज्यादा चार्ज कर रहा है। हालांकि, Vodafone-idea (Vi) की तरफ से फिलहाल Jio की शिकायत के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया है। Also Read - Airtel के जबरदस्त प्रीपेड प्लान्स, कई सुविधाओं के साथ फ्री में मिल रहा 4GB डेटा

179 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

बता दें कि Vodafone-idea के नए अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान्स में यूजर को SMS सर्विस बंडल लेने के लिए कम से कम 179 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता है। इस प्लान में यूजर को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS का लाभ मिलता है। वहीं डेटा की बात करें तो कुल 2GB डेटा का ही लाभ मिलता है। वहीं, Jio की दूसरी प्रतिद्वंदी कंपनी Airtel का सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान 155 रुपये का है, जिसमें यूजर को 24 दिनों की वैलिडिटी और कुल 1GB डेटा के साथ 300 SMS का लाभ मिलता है। Also Read - Reliance Jio ने भी बढ़ाए प्रीपेड प्लान के रेट, जानें अब कौन सा रिचार्ज कितना महंगा पड़ेगा

MNP के लिए जरूरी है एक्टिव SMS सर्विस

किसी भी यूजर को अगर अपना नंबर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में पोर्ट कराना होता है तो उनको 1900 नंबर पर PORT_MOBILENO टाइप करके SMS भेजना पड़ता है। Vi के 179 रुपये से कम कीमत वाले किसी भी अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान में SMS की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कंपनी के 129 रुपये और 149 रुपये वाले नए रिचार्ज प्लान में केवल कॉलिंग और डेटा का लाभ मिलता है। TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सितंबर में 10.10 मिलियन यानी 1.1 करोड़ यूजर ने अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से परेशान होकर MNP (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी) यानी नंबर पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट की है।