Vodafone Idea ने लॉन्च किया Vi Callertunes एप, 49 रुपये से शुरू हैं प्लान

Vodafone Idea ने एक अपडेटेड कॉलर ट्यून एप Vi Callertunes जारी किया है। वोडाफोन आइडिया ने इस नए एप को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए जारी किया है। Vi ने पहले इस एप को एप्पल एप स्टोर पर जारी किया था, जिसे अब गूगल प्ले स्टोर पर भी जारी कर दिया गया है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि Vi Callertunes एप सब्सक्राइसब्स को कॉलर ट्यून सेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एप साफ सुथरे इंटरफेस के साथ आता है, जिसमें होम स्क्रीन पर चार टैब मिलते हैं। वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर्स के लिए कॉलर ट्यून प्लान की शुरुआत 49 रुपये से होती है यह 249 रुपये तक जाती है।

Vi Callertunes एप

यह एप एक साफ-सुथरे इंटरफेस के साथ आता है। इस एप को डाउनलोड करने के बाद यूजर को लॉग इन करना होगा। जिसके बाद होम स्क्रीन पर चार विकल्प Home, Store, Activity और Profile मिलेंगे। होम सेक्शन में यूजर्स को Trending, Profile Tunes, Name Tunes आदि विकल्प मिलेंगे। वहीं स्टोर सेक्शन में कॉलर ट्यून मौजूद होंगी और इन्हें आसानी से Your Tunes for the day आदि सेक्शन से ब्राउज किया जा सकता है।

एक्टिविटी सेक्शन में यूजर्स द्वारा सेट की गई कॉलर ट्यून नजर आएंगी और इसके साथ मौजूदा और पिछली टोन्स की जानकारी भी मिलेगी। प्रोफाइल सेक्शन में यूजर्स को प्लान की जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त चार अन्य विकल्प मिलेंगे। Vi Callertunes plans की बात करें तो इसकी शुरुआत 49 रुपये से होती है। यूजर्स को Rs 49, Rs 69, Rs 99 और Rs 249 के कॉलर ट्यून प्लान्स मिलते हैं। Rs 49 के कॉलर ट्यून प्लान में यूजर्स को 50 कॉलर ट्यून चाह होफ्तों के लिए मिलती हैं। वहीं पोस्टपेड यूजर्स के लिए यह प्लान 30 दिनों की वैधता के साथ आता है।

69 रुपये के प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलर ट्यून का विकल्प मिलता है। हालांकि इस प्लान की वैलिडिटी भी ऊपर वाले प्लान के समान है। प्रीपेड यूजर्स को यह प्लान चार हफ्तों की वैधता के साथ मिलता है, जबकि पोस्टपेड प्लान में 30 दिनों की वैधता मिलती है। 99 रुपये के Vi Callertune plan में यूजर्स को तीन महीनों के लिए 100 caller tunes मिलती हैं। आखिरी में बात करते हैं Rs 249 Vi Callertune pack की जिसमें यूजर्स को 250 कॉलर ट्यून एक साल के लिए बिना किसी एक्सट्रा चार्ज के मिलते हैं।