वोडाफोन ने पेश किए नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान, डेटा के साथ मिलेगी 31 दिन की वैलिडिटी

Vodafone Idea (Vi) ने भारत में तीन नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। इन पैक्स की कीमत 98 रुपये, 195 रुपये और 319 रुपये है। ये रिचार्ज प्लांस अलग-अलग वैधता के साथ अलग-अलग डेटा बेनेफिट्स ऑफर करते हैं।

Vi का 98 रुपये का प्रीपेड प्लान 15 दिनों की वैधता के साथ आता है। 195 रुपये और 319 रुपये वाले प्लान 31 दिनों की वैधता के साथ Vi Movies & TV सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं। इसके अलावा 319 रुपये वाले प्लान में बिंज ऑल नाइट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसके तहत यूजर्स रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन तीन प्लांस के साथ Vi ने कुछ चुनिंदा रीजन में 29 रुपये और 39 रुपये कीमत वाले 4G डेटा वाउचर्स भी पेश किए हैं। आइए इन सभी प्लांस के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Vi Rs 98 Prepaid Recharge Plan

Vi की वेबसाइट के अनुसार, 98 रुपये का नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान 200MB डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर करता है। यह पैक 15 दिनों की वैधता के साथ आता है। इस सस्ते प्लान में SMS बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं।

Vodafon Idea Rs 195 Pack

Vodafone Idea का 195 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज प्लान 2GB डेटा और असीमित वॉइस कॉल ऑफर करता है। इस पैक में 300 SMS भी मिलते हैं। इसकी वैलिडिटी 31 दिनों की है। इस पैक के साथ यूजर्स को Vi Movies & TV ऐप का कॉम्प्लिमेंट्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।

Vi Rs 319 Prepaid Pack

Vodafone Idea के 319 रुपये के नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान में रोजाना 2GB डेटा मिलता है। इस पैक में असीमित वॉइस कॉल के साथ प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 31 दिनों की है।

इस पैक के साथ भी यूजर्स को Vi Movies & TV ऐप का कॉम्प्लिमेंट्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ में 319 रुपये के नए प्रीपेड प्लान में बिंज ऑल नाइट मिलता है, जिसके तहत यूजर्स रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक असीमित डेटा का फायदा उठा सकते हैं।

इस पैक में डेटा रोलओवर भी मिलता है, जिसके तहत यूजर्स हफ्ते के शुरुआती पांच दिनों में अप्रयुक्त दैनिक डेटा को शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं।

Rs 29 और Rs 39 4G data vouchers

Vi ने कुछ सर्कल्स में 29 रुपये और 39 रुपये के 4G डेटा वाउचर भी पेश किए हैं। 29 रुपये के प्लान में 2 दिन की वैलिडिटी के साथ 2GB डेटा मिलता है और 39 रुपये के प्लान में 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ 3GB डेटा मिलता है।