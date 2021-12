Vodafone Idea (Vi) ने चार नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं, जो 155 रुपये, 239 रुपये, 666 रुपये और 699 रुपये की कीमत में आते हैं। ये सभी प्रीपेड पैक्स कंपनी की वेबसाइट और ऐप दोनों पर मौजूद हैं और कस्टमर्स इन्हें आज से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन पैक्स में 24 दिनों से लेकर 77 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। Also Read - BSNL vs Jio vs Airtel vs Vi: 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ किसका प्लान है सबसे सस्ता?

Vodafone Idea ने पिछले महीने अपने सभी प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की दरें बढ़ाई थीं, जिसके बाद इसने पुरानी कीमतों पर कम बेनेफिट्स के प्लान भी लॉन्च किए थे। इन पैक्स को आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब कंपनी ने कुछ और रिचार्ज प्लान्स भी लॉन्च किए हैं, जिनके बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे। Also Read - BSNL का एक गजब प्रीपेड प्लान, Airtel, Jio और Voda-Idea को भी देता है टक्कर

Vodafone Idea Rs 155 prepaid packs

Vi के 155 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में कस्टमर्स को 24 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस पैक के बेनेफिट्स में 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS शामिल हैं। Also Read - Jio, Airtel और Vodafone-Idea मोबाइल नंबर पोर्टिंग के नाम पर यूजर्स से वसूलती हैं मोटा पैसा, यहां समझें पूरा 'खेल'

Vi Rs 239 recharge plan

Vodafone Idea के 239 रुपये के प्रीपेड पैक में भी यूजर्स को 24 दिन की वैलिडिटी मिलती है। मगर इस पैक में सब्सक्राइबर्स को 1GB डेली डेटा मिलता है। पैक के बेनेफिट्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन भी शामिल हैं।

Vodafone Idea Rs 666 prepaid plan

Vi के 666 रुपये के प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 77 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस पैक में 1।5GB डेली डेटा मिलता है। पैक के दूसरे बेनेफिट्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS भी शामिल हैं। इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ में सब्सक्राइबर्स को Binge All Night, Data Delight Offer, Weekend Data Rollover और Vi Movies and TV का फ्री एक्सेस भी मिलेगा।

Vi Rs 699 recharge pack

Vodafone Idea के 699 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी है, मगर इस पैक में 3GB डेली डेटा मिलता है। इस पैक के साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS भी मिलते हैं। इस प्लान के एक्स्ट्रा बेनेफिट्स में Binge All Night, Data Delight Offer, Weekend Data Rollover और Vi Movies and TV का फ्री एक्सेस शामिल है।