New Vi prepaid plans

Vodafone Idea (Vi) ने यूजर्स के लिए Data Delight ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को डेली डेटा के बाद अलग से 2GB डेटा मिलेगा। हालाकि, Vi के चुनिंदा प्रीपेड प्लान के साथ इस ऑफर का लाभ उठाया जा सकेगा। यही नहीं, यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा डेटा देने के लिए कंपनी Binge All Night और वीकेंड रोल ओवर जैसे बेनिफिट्स भी दे रही है। Binge All Night के तहत यूजर्स को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे अनलिमिटेड डेटा यूज करने की आजादी मिलती है। साथ ही, वीकेंड डेटा रोल ओवर में पूरे वीक के बचे डेटा को वीकेंड में यूज किया जा सकेगा। आइए, जानते हैं वोडाफोन आइडिया के Data Delight ऑफर के बारे में…

कैसे उठाएं Data Delight ऑफर का लाभ?

Vi के Data Delight ऑफर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को Vi Hero Unlimited पैक के साथ अपने नंबर को रिचार्ज कराना पड़ेगा। यह ऑफर केवल हीरो पैक के साथ ही काम करता है। इस पैक को आप डेली डेटा पैक खत्म होने के बाद यूज कर सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1.5GB डेली डेटा वाला पैक रिचार्ज कराया है और आपका डेटा खत्म हो गया है, तो आप इस पैक को My Vi ऐप के जरिए ऐक्टिवेट कर सकेंगे और 2GB एक्स्ट्रा डेटा यूज कर सकेंगे। हालांकि, आप इस 2GB डेटा को एक महीने में एक बार ही यूज कर सकेंगे।

इन प्लान के साथ मिलेगा ऑफर का लाभ

Vi के 299, 319, 359, 399, 409, 475, 479, 499, 539, 599, 601, 666, 699, 719, 839, 901, 1066, 1449, 2899 और 3099 वाले Vi Hero Unlimited रिचार्ज प्लान के साथ यूजर्स को 2GB Data Delight ऑफर का लाभ मिलेगा। इनमें से 299, 479, 599, 719, 666, 1449 और 2899 रुपये वाले प्लान में डेली 1.5GB डेटा का लाभ मिलता है। वहीं, 319, 499, 539, 839, 1066 और 3099 रुपये वाले प्लान में डेली 2GB डेटा मिलता है। जबकि, 399 रुपये वाला प्लान 2.5GB डेली डेटा के साथ आता है। Vi के 359, 601, 699 और 901 रुपये वाले प्लान 3GB डेली डेटा के साथ आते हैं। वहीं, 409 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ डेली 3.5GB डेटा का लाभ मिलता है।