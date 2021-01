VodafoneIdea यानी Vi ने अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टक्कर देने के लिए एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसके लिए कंपनी नए नए प्लान प्रदान कर रही है। पिछले कई महीनों से कंपनी ‘Double Data’ ऑफर दे रही है, जबकि दूसरे किसी अन्य ऑपरेटर द्वारा ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल ऑपरेटर तीन Vi Prepaid Plans Rs449, Rs 699 और Rs 299 पर डबल डेटा ऑफर दे रही है। यह सभी प्लान प्रतिदिन 2GB डेटा ऑफर के साथ आते हैं। डबल डेटा ऑफर के कारण यूजर्स को इन प्लान्स में 4GB का डेटा मिलेगा। वोडाफोन आइडिया यानी Vi अपने कंज्यूमर्स को 449 रुपये में प्रतिदिन 4GB डेटा प्रदान कर रही है। Also Read - BSNL के नए 365 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में करें साल भर अनलिमिटेड बातें

वोडाफोन आइडिया ( ) के Rs 449 के प्रीपेड प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को 2GB डेटा प्रतिदिन मिलता है। इस प्लान की वैधता 56 दिनों की है, यानी यूजर्स को 56 दिनों तक हर रोज 2GB डेटा मिलेगा। चूंकि यह प्लान डबल डेटा ऑफर का हिस्सा है, इसलिए इसमें दोगुना डेटा यानी 4GB डेटा प्रतिदिन मिलता है। इसके अतिरिक्त इस प्लान में विकेंड रोलओवर स्कीम भी मिलती है, यानी सोमवार से शुक्रवार तक के बचे हुए डेटा को यूजर्स शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऑफर हर हफ्ते के लिए होता है।

वोडाफोन आइडिया इस पूरे प्लान (Vi Prepaid Plans Rs449) में यूजर्स को कुल 224GB डेटा 56 दिनों के लिए प्रदान करती है। यानी 1GB डेटा के लिए यूजर्स को लगभग 2 रुपये औसतन खर्च करने पड़ रहे हैं। 449 रुपये के Vi प्लान में 4GB प्रतिदिन डेटा के अतिरिक्त यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग लाभ किसी भी नेटवर्क पर मिल रहा है। इसके साथ ही यूजर्स को 100 प्रतिदिन मिल रहे हैं। बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ बिना किसी FUP लिमिट के मिल रहा है। साथ ही यूजर्स को Vi and TV ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है।

भारती एयरटेल भी 449 रुपये का प्रीपेड प्लान प्रदान करती है, जिसमें यूजर्स को 2GB डेटा प्रतिदिन मिलता है। इस प्लान की वैधता भी 56 दिनों की है। हालांकि वोडाफोन आइडिया का प्लान ज्यादा डेटा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें यूजर्स को डबल डेटा ऑफर मिल रहा है। जबकि एयरटेल के प्लान में यूजर्स को 30 दिनों के लिए Prime Mobile Edition का फ्री ट्रायल मिल रहा है। इसके अतिरिक्त एयरटेल अपने यूजर्स को ऐप का सब्सक्रिप्शन दे रही है, जिस पर TV channels उपलब्ध हैं।