Vodafone Idea की पहचान बदली, लॉन्च किया नया ब्रांड Vi, टैरिफ प्लान को लेकर दिया ये हिंट

Vodafone Idea अब भारत में VI (वी) नाम से जाना जाएगा। Vodafone और Idea ने सोमवार को अपना नया लोगो लॉन्च करते हुए यह जानकारी दी है। वोडाफोन और आइडिया की नई पहचान को लॉन्च करते हुए कंपनी के सीईओ रविंद्र टक्कर का कहना था कि, वोडाफोन आइडिया का विलय दो साल पहले हुआ था। दो साल से दोनों बड़े नेटवर्क, कर्मचारियों और प्रोसेस के एकीकरण की दिशा में काम कर रहे थे। अब हमें भारत में नया ब्रांड Vi को पेश करते खुशी हो रही है।’ Also Read - Vodafone Idea ने लॉन्च किए तीन नए प्लान, जानें क्या मिल रहे हैं बेनिफिट्स

नए ब्रांड की लॉन्चिंग के साथ Vodafone Idea ने नई ऐप Vi App को भी लॉन्च किया है। नए ब्रांड में वोडाफोन का V और आइडिया का I यूज किया गया है। इस ब्रांड के लोगो में टेलीकॉम कंपनी ने वोडाफोन का लाल और आइडिया के पीले रंग का यूज किया है। नए ब्रांड को लोगो और ऐप लॉन्च के साथ कंपनी ने नई वेबसाइट www.myvi.in भी लॉन्च की है। हालांकि दोनों कंपनियों की पुरानी वेबसाइट फिलहाल काम करती रहेंगी। Also Read - Jio vs Airtel vs Vodafone-Idea : ये हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बेस्ट 2GB डाटा प्लान

नए ब्रांड के लॉन्च के दौरान कंपनी का कहना है कि Vi फ्यूचर रेडी है। दोनों कंपनियां (वोडाफोन और आइडिया) अब इसी ब्रांड के नाम यूज करेंगे। विलय के दो साल बाद भी दोनों कंपनियां अलग अलग नाम से बिजनेस कर रही थी। इस लॉन्च के दौरान कंपनी का कहना है कि उनके पास 4G के साथ-साथ 5G टेक्नोलॉजी भी रेडी है। Also Read - Vodafone Idea का बिजनेस में बने रहना क्यो Jio और Airtel कस्टमर्स के लिए है फायदे का सौदा?

वोडाफोन आइडिया के नए ब्रांड Vi के लॉन्च किए जाने के बाद संभावनाए जताई जा रही हैं कि कंपनी जल्द ही नए टैरिफ प्लान भी पेश कर सकती है। इस लॉन्च के दौरान कंपनी ने टैरिफ रेट बढ़ाने के हिंट भी दिया था।

यूजर्स को मिलेंगे सरप्राइज गिफ्ट

जैसा कि हमने बताया कि कंपनी नई ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से वोडाफोन आइडिया यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने पर कंपनी अपने यूजर्स को सरप्राइज गिफ्ट भी ऑफर कर रही है। इसके लिए यूजर्स को पुरानी ऐप के बदले नई ऐप को अपडेट करना होगा।