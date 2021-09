Asus Chromebook C223N Review: कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन एजुकेशन का चलन आम हो गया है। काम-काज और पढ़ाई में आए इस बदलाव के लिए टैबलेट या लैपटॉप का होना जरूरी हो गया है। इस जरुरत को पूरा करने के लिए मार्केट में बजट क्रोमबुक डिवाइस मौजूद हैं, जो कम कीमत में छात्रों के लिए ऑनलाइन लर्निंग को मुमकिन बना रहे हैं। इन्हीं सस्ते क्रोमबुक में शामिल है Asus Chromebook C223N। Also Read - Deal of the Day: इन आइटम्स को सस्ते में खरीदने का मौका, लैपटॉप और ऑडियो प्रोडक्ट पर भी छूट

Asus Chromebook C223N एक एंट्री-लेवल क्रोमबुक है जो ब्राउजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ChromeOS पर चलता है। इसकी मार्केट में कीमत 17,999 रुपये है। हमने इस डिवाइस को टेस्ट किया है और यह है हमारा रिव्यू, जहां हम इस डिवाइस की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और बैटरी से लेकर डिस्प्ले, कैमरा, की-बोर्ड, ट्रैकपैड और स्पीकर तक के बारे में बात करेंगे।

Asus Chromebook C223N review

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

जब बात लैपटॉप या टैबलेट की आती है तो सबसे सिंपल डिजाइन ही सबसे ज्यादा पसंद आती है। Asus Chromebook C223N ऐसा ही है। इसका सिल्वर कलर भले ही मार्केट में मौजूद दूसरे वाइब्रेंट क्रोमबुक के सामने फीका पड़ जाता हो, मगर जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसकी सिंपल डिजाइन और लुक को जरूर सराहेंगे।

इस क्रोमबुक का छोटा फॉर्म फैक्टर और 1 किलोग्राम से भी हल्का वजन इसे लेकर घूमना बहुत आसान कर देता है। इस्तेमाल करते वक्त आप इसे किसी भी एंगल में लेकर बैठ सकते हैं और इसका वजन कभी भी आपके लिए रुकावट या परेशानी का सबब नहीं बनेगा। इस क्रोमबुक में पोर्ट की कोई कमी नहीं है। यहां आपको दो USB-C पोर्ट, एक USB-A पोर्ट, एक ऑडियो/ माइक्रोफोन जैक और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए एक कार्ड स्लॉट भी है।

Asus Chromebook C223N की बिल्ड क्वालिटी किसी भी कोने से सस्ती नहीं मालूम पड़ती। बल्कि हाथ में पकड़ने पर या लैप पर रखकर चलाने पर यह काफी मजबूत मालूम पड़ता है। इसे देखकर यह कॉन्फिडेंस आता है कि यह रफ यूज भी झेल सकता है और इसीलिए घर के बच्चों को भी इस्तेमाल के लिए बिना टेंशन के दिया जा सकता है।

Asus Chromebook C223N की परफॉर्मेंस

आपको हम पहले ही बता दें कि यह मशीन एक पावर हाउस नहीं है और ना ही परफॉरमेंस इसका मजबूत पॉइंट है। यह डिवाइस 5-6 क्रोम टैब खोलने के बाद ही हैंग होना शुरू हो जाता है। इसे आप अपने ऑफिस के काम के लिए कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने जब इसमें एक Outlook टैब, एक Google Sheets टैब, एक Google Docs टैब और तीन अलग-अलग टैब में न्यूज वेबसाइट्स खोलीं तो यह हैंग हो गया। आधे घंटे इतजार करने के बाद भी यह सही नहीं हुआ और आखिर में इसे फोर्स-रीस्टार्ट करना पड़ा। ऐसा एक-दो बार नहीं, बल्कि 5 बार हुआ। इसके बाद हमने ऑफिस के काम का भार इससे हटा लिया।

Asus Chromebook C223N बस ऑनलाइन क्लास अटेंड करने या फिर हल्का-फुल्का काम करने के लिए है। यह dual-core Intel Celeron N3350 प्रोसेसर के साथ आता है, जो 4GB RAM और 64GB eMMC स्टोरेज के साथ पेयर्ड है। यह स्पेसिफिकेशन्स मजबूत नहीं है, लेकिन यह एक क्रोमबुक है, इसलिए इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सारा भार संभल लेता है। आइए लो-यूसेज पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं।

अगर आप Asus Chromebook C223N पर नॉर्मल वेब-ब्राउजिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ‘जूम’ या ‘गूगल मीट’ पर वीडियो कॉल कर रहे हैं, PDF बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तब यह बिना रुकावट काम करता रहेगा। यह डिवाइस बिना रुके हुए या अटके हुए हलके-फुल्के काम आराम से कर लेता है। बेहतर रहेगा कि आप क्रोम ब्राउजर में एक टाइम पर कभी 6-7 टैब ना खोलें। अगर वेबसाइट भारी-भरकम है, तो 4 टैब पर ही रुक जाना बेहतर होगा।

अपनी कार्य-छमता के अन्दर, यह क्रोमबुक सही स्पीड में चलता है। ऐप्स का खोलना हो या दो प्रोग्राम के बीच में स्विच करना, सारा काम तेजी से होता है। इसका पूरा श्रेय ChromeOS को जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर से कमजोर हार्डवेयर पर भी कमाल कर देता है और इसका पूरा फायदा Asus Chromebook C223N को मिलता है। इसके साथ ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत सारे वेब ऐप्स और एंड्राइड पर चलने वाले ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस क्रोमबुक में हमें प्ले स्टोर पर Asphalt 9 जैसे गेम्स भी डाउनलोड के लिए मौजूद दिख रहे थे, मगर जो लैपटॉप ऑफिस के काम नहीं झेल सकता, हमने उसपर यह भारी-भरकम गेम इंस्टॉल करना सही नहीं समझा।

कीबोर्ड और ट्रैकपैड

Asus Chromeboko C223N का कीबोर्ड इस डिवाइस की सबसे बेहतरीन चीज है। यह इतना बाउंसी है कि टाइप करने में बड़ा मजा आता है। की-ट्रैवल काफी ज्यादा है और क्रोमबुक का साइज छोटा होते हुए भी कीज (keys) का साइज बड़ा है। कीज के बीच काफी स्पेस है, जो टाइपो या बटन दबाने में किसी दूसरी तरह की गलती के चांस को बिलकुल ही खत्म कर देता है। की-बोर्ड अच्छा होने की वजह से हमने इसकी इंटेंसिव टेस्टिंग भी की, जिसमें हमने इसे रफ ट्रीटमेंट दिया और यह आराम से इसमें पास हो गया।

मगर कीबोर्ड जितना ही अच्छा है, ट्रैकपैड उतना ही बुरा। पहली बात तो इसका साइज बहुत छोटा है और दूसरी बात यह सही से काम नहीं करता है। जहां की-बोर्ड अपने अच्छे होने की वजह से टाइपिंग में आपका टाइम बचाता है, ट्रैकपैड आपका उतना ही ज्यादा टाइम खराब करता है। हमने कर्सर स्पीड को हर सेटिंग पर लगाकर देखा मगर इसने सभी सेटिंग्स पर खराब परफॉर्मेंस दी। आप अलग से इसमें माउस जोड़ लें तब ही इस क्रोमबुक से सही से काम ले सकेंगे। हमने जितनी देर इसे इस्तेमाल किया, की-बोर्ड की मदद से ही नेविगेट किया।

डिस्प्ले, कैमरा, स्पीकर्स और बैटरी

इस बजट क्रोमबुक में टच डिस्प्ले नहीं है। यहां आपको एक नॉर्मल 11.6-इंच की HD स्क्रीन मिलती है, जिसका रेजलूशन 1366x768p है। बेजल बहुत चौड़े हैं और चाहकर भी इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप काम करना शुरू करेंगे तो 11.6-इंच की स्क्रीन आपको कतई छोटी नहीं मालूम पड़ेगी। बस डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल इतने अच्छे नहीं है, मगर कई महंगे लैपटॉप में भी व्यूइंग एंगल अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इतने सस्ते डिवाइस से इससे बेहतर की उम्मीद करना ज्यादती हो जाएगी। स्क्रीन की ब्राइटनेस इनडोर काम करने के लिए ठीक है, लेकिन दिन के समय घर के आंगन में या शाम के समय छत पर बैठकर इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी कम है।

इस क्रोमबुक में वीडियो कॉलिंग के लिए टॉप बेजल पर एक कैमरा है। यह लो-रेजलूशन सेंसर है, जिससे आप किसी और तरह का काम नहीं ले सकते और एक बजट डिवाइस होने के नाते इससे और ज्यादा एक्स्पेक्ट करना भी सही नहीं होगा। स्पीकर के मामले में इसने थोड़ा निराश किया। चूंकि इस बजट क्रोमबुक की परफॉर्मेंस ऑनलाइन पढ़ाई और मूवीज वगैरह देखने तक ही सीमित है, तो इसके ऑडियो का बेहतर होना सबसे ज्यादा जरूरी था, मगर इस डिवाइस में वॉल्यूम लेवल काफी कम है। इस लैपटॉप के बेस में दो स्पीकर लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही धीमे हैं। यूट्यूब चलाते वक्त या वीडियो कॉल के वक्त आपको हेडफोन या इयरफोन इस्तेमाल करने पड़ेंगे।

रही बात बैटरी की तो यहां पर आसुस का यह क्रोमबुक इम्प्रेस करता है। यह आराम से 8 घंटे चल जाता है। आप इसपर तीन मूवीज लगातार देख सकते हैं और बैटरी फिर भी दम नहीं तोड़ेगी। Asus Chromebook C223N के साथ में एक 45W का USB-Type C चार्जर मिलता है, जो इसे 3+ घंटे में चार्ज कर देता है। इसमें आप अपने फोन का 45W चार्जर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं।

Asus Chromebook C223N review: Verdict

Asus Chromebook C223N की 17,999 रुपये की कीमत इसे बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल बना देती है। इसकी डिजाइन अच्छी है, वजन बहुत कम है, बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है, कीबोर्ड बहुत कमाल का है, बैटरी बैकअप जबरदस्त है। मगर कीमत को कम रखने के लिए आसुस ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं। इस डिवाइस की स्क्रीन और कैमरा बस काम चलाऊ हैं, स्पीकर बेहतर हो सकता था और ट्रैकपैड बहुत निराश करता है।

यह लैपटॉप ऑफिस का काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस लैपटॉप का मेन टारगेट वो यूजर्स हैं, जिन्हें हल्का-फुल्का काम करना होता है, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना होता है या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करनी होती हैं। मगर इस क्रोमबुक के ट्रैकपैड और स्पीकर इन तीनों ग्रुप के यूजर्स को परेशान करेंगे। अगर आपका बजट टाइट है और आप इस क्रोमबुक के साथ ब्लूटूथ स्पीकर या ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह डिवाइस इन तीनों ग्रुप के यूजर्स के काम आ सकता है। वहीं, अगर आप अपने बजट को 4-5 हजार रुपये ऊपर ले जा सकते हैं, तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस वाले क्रोमबुक मिल जाएंगे, जिनमें ये कमियां नहीं होंगी और ये थोड़ा भारी काम भी हैंडल कर पाएंगे।