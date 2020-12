Infinix Smart HD 2021 Review : फीचर फोन से एंड्रॉइड में स्वीच करने वाले यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प

TRANSSION Holdings ने इस साल अपने ब्रांड के तहत कई बजट स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च किए हैं। साल के आखिरी महीने में कंपनी ने अपने दो स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च किए हैं। इन स्मार्टफोन्स में कंपनी ने Infinix Zero 8i को फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर लॉन्च किया है जबकि Smart 2021 को कंपनी ने अपने सबसे सस्ते स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया है। को कंपनी ने खास तौर पर फीचर फोन से स्मार्टफोन में स्वीच होने वाले बजट यूजर्स के लिए लॉन्च किया है। इसे 5,999 रुपये की कीमत में भारतीय बाजार में उतारा गया है। Also Read - Samsung Galaxy S21, S21 Plus की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स लॉन्चिंग से पहले हुए लीक

इस प्राइस प्वाइंट में कंपनी ने इसमें 5,000mAh की दमदार बैटरी का इस्तेमाल किया है। साथ ही, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर, Go, ड्यूल फ्लैश, ड्यूल रियर कैमरा सेट-अप जैसे फीचर्स दिए हैं। यही नहीं, फोन इन फीचर्स के साथ अन्य ब्रांड्स के मुकाबले कम कीमत में लॉन्च किया गया है। फोन तीन कलर ऑप्शन्स- Topaz Blue, Quartz Green और Obsidian Black में आता है। इसका Topaz Blue कलर वेरिएंट हम पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम आपके लिए इस स्मार्टफोन का रिव्यू लेकर आए हैं।

Also Read - Samsung Galaxy A72 4G स्मार्टफोन हुआ स्पॉट, हो सकता है जल्द ही लॉन्च

डिजाइन

Infinix Smart HD के डिजाइन की बात करें तो इसमें वाटरड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले पैनल दिया गया है। फोन के बैक में स्क्वायर डिजाइन वाला ड्यूल कैमरा सेट-अप देखने को मिलता है। फोन की बॉडी में प्लास्टिक मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। बैक पैनल में शाइनिंग कलर टेक्स्चर देखने को मिलता है। फोन के बैक पैनल में ऊपर की तरफ सेंटर में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इस बजट रेंज में आने वाले डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलता है लेकिन Infinix ने अपने इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर इंटिग्रेट किया है। फिंगरप्रिंट सेंसर के नीचे ही Infinix की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे की तरफ बाईं और स्पीकर ग्रिल दिया गया है।

फोन के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन दिया गया है। इसका बैक पैनल रीमूव हो सकता है, हालांकि इसकी बैटरी रीमूव नहीं की जा सकती है। बैक पैनल में कवर के अंदर दो सिम कार्ड स्लॉट्स और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। बैटरी के ऊपर मेटलिक कवरिंग दी गई है। फोन में नीचे की तरफ माइक्रोयूएसबी चार्जिंग जैक और माइक्रोफोन दिए गए हैं। वहीं, ऊपर की तरफ 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। राइट साइड में नीचे की तरफ कवर ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है।

डिस्प्ले

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.1 इंच का HD+ ड्रॉप नॉच IPS डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 500 निट्स दी गई है और इसका आसपेक्ट रेश्यो 19.5:9 दिया गया है। डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 720 x 1560 पिक्सल है। वहीं, फोन के तीन तरफ बेहद ही पतले बेजल्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ मोटी चिन दी गई है। डिस्प्ले का स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 85 प्रतिशत का है। इस प्राइस प्वाइंट में अगर हम इसके डिस्प्ले को अन्य ब्रांड्स से कंपेयर करें तो काफी अच्छा है। बड़ी स्क्रीन में आप वीडियो कंटेंट का बेहतर एक्सपीरियंस कर सकेंगे।

परफॉर्मेंस

Infinix Smart HD 2o21 की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये Helio A20 12nm प्रोसेसर पर रन करता है। ये 64 बिट टेक्नोलॉजी और 1.8GHz प्रोसेसिंग स्पीड के साथ आता है। इसमें ग्राफिक्स के लिए IMG GE8300 (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) दिया गया है। इसकी यूएसपी 5,000mAh की दमदार बैटरी है। फोन को एक बार चार्ज करने के बाद दो दिन तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक, ये 35 घंटे की टॉक टाइम के साथ आता है। इसमें 25 घंटे का म्यूकि प्ले-बैक, 28 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 121 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक (ईयरफोन्स), 12 घंटे की वेब सर्फिंग और 14 घंटे की गेमिंग टाइम मिलती है। साथ ही, इसका स्टैंड बाई टाइम 34 दिनो की है।

फोन को चार्ज होने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। इसकी मुख्य वजह ये है कि इसमें माइक्रोयूएसबी दिया गया है। फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। फोन एक ही स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें 2GB + की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फोन की इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी के जरिए 256GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। यह स्मार्टफोन Android 10 Go Edition पर आधारित XOS 6.2 कस्टमाइज्ड स्कीन पर रन करता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो कंपनी के अन्य स्मार्टफोन्स की तरह ही इसका कस्टमाइज्ड स्कीन इतना इंप्रेसिव नहीं है जितना आपको या के इस बजट के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है।

कैमरा

फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ये ड्यूल रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। फोन के बैक में 8MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। प्राइमरी सेंसर के साथ ही ड्यूल फ्लैश भी दिया गया है। प्राइमरी कैमरे का अपर्चर f/ दिया गया है। इसके अलावा एक कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर भी f/2.0 है। फोन के बैक कैमरे में ऑटो सीन डिटेक्शन, AI , AI ब्यूटी, पैनोरमा फोटो मोड्स दिए गए हैं। ये FHD रिजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

सेल्फी कैमरे की बात करें तो फोन के फ्रंट में AI सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 5MP का कैमरा सेंसर दिया गया है। फोन का सेल्फी कैमरा भी ड्यूल LED फ्लैश के साथ आता है। ये AI HDR, AI ब्यूटी, वाइड सेल्फी और प्रोट्रेट मोड को सपोर्ट करता है। फोन के फ्रंट कैमरे से भी आप FHD वीडियो रिकॉर्डिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आने वाले Samsung के स्मार्टफोन के मुकाबले इसका कैमरा कॉन्फिग्रयूरेशन बेहतर है। डे लाइट फोटोग्राफी में इसका कैमरा ठीक-ठाक काम करता है। हालांकि, लो लाइट में आप इससे बेहतर फोटो क्लिक नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया अपलोडिंग के लिए भी इस प्राइस रेंज में इसका कैमरा आपको निराश नहीं करेगा।

वर्डिक्ट

फोन के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये फोन निःसंदेह ही फीचर फोन से एंट्री लेवल स्मार्टफोन में स्वीच करने वाले यूजर्स के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। खास तौर पर फोन की बैटरी आपको निराश नहीं करेगी। एक बार चार्ज करने के बाद इसे आप काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। Android 10 Go Edition होने की वजह से आप इसमें लाइट ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं।

एक बेसिक स्मार्टफोन यूजर के लिए ये एक बेहतर स्मार्टफोन है। हालांकि, इसमें आप हाई एंड गेम्स को नहीं खेल सकेंगे। फोन का कैमरा भी आपको प्राइस रेंज के मुताबिक ठीक ही लगेगा। हालांकि, फोन में और बेहतर कैमरा कॉन्फिग्यूरेशन दिया जा सकता था। इसमें जो चीज आपको निराश करेगी वो है इसका कस्टमाइज्ड स्कीन। फोन का यूजर इंटरफेस अट्रेक्टिव नहीं है जो शायद आपको निराश कर सकता है। इसके अलावा फोन में हमें कोई कमी नहीं लगी। 5,999 रुपये में ये एक बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन है।