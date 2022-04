Infinix ने अपना पहला 5G स्मार्टफोन Infinix Zero 5G साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। इसमें MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर, 8GB RAM और वर्चुअल RAM एक्सपेंशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। हमने इनफिनिक्स के पहले 5G फोन को प्राइमरी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके बाद आपके लिए यह रिव्यू लेकर आए हैं। इस प्राइस रेंज में फोन का सीधा मुकाबला Redmi Note 11T 5G से है। आइए, जानते हैं कैसा यह 5जी स्मार्टफोन? Also Read - Best 5G Smartphones Under Rs. 20000: 8GB RAM, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी के साथ आते हैं ये 5 फोन

डिजाइन

Infinix Zero 5G दो कलर ऑप्शन- कॉस्मिक ब्लैक और स्काईलाइट ऑरेंज में आता है। हमने कॉस्मिक ब्लैक कलर वाले वेरिएंट को यूज किया है। इसके बैक पर ग्लॉसी फिनिश मिलती है, जिसकी वजह से इसे ग्रिप करने में दिक्कत आती है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो फोन काफी फिसलता है। साथ ही, इस पर उंगलियों के निशान आसानी से पड़ जाते हैं। हमारी सलाह यही रहेगी कि आप इस फोन को बिना बैक कवर के इस्तेमाल न करें। अच्छी बात यह है कि कंपनी इसके बॉक्स में एक सिलिकॉन कवर देती है। Also Read - 5000mAh बैटरी वाले Infinix Zero 5G की पहली सेल आज, जानें मिलेंगे क्या ऑफर

इनफिनिक्स के इस फोन का डिजाइन कंपनी के अब तक आए सभी डिवाइस से अच्छा है। बैक पैनल के चारों ओर सॉफ्ट कर्व हैं, जो इसे आकर्षक बनाते हैं। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो पावर बटन के साथ मर्ज है। इसमें किसी भी तरह का उभार नहीं दिखेगा। आमतौर पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वाले डिवाइस का पावर बटन अंदर की तरफ धंसा होता है, या फिर उठा हुआ होता है। इस फोन का पावर बटन फ्लैट है और साइड पैनल के साथ मिला हुआ है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 8GB RAM वाला Infinix Zero 5G लॉन्च, जानें कब है सेल

डिस्प्ले

Infinix Zero 5G में बड़ी 6.78-इंच की स्क्रीन मिलती है। फोन का डिस्प्ले FHD+ रेजलूशन और LTPS को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले के टॉप और लेफ्ट-राइट साइड वाले बेजल पतले हैं, जो इस डिवाइस के स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो को 90 प्रतिशत तक पहुंचाते हैं। हालांकि, चिन (नीचे की तरफ) थोड़ा मोटा है। LTPS डिस्प्ले होने की वजह से इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच सैम्प्लिंग रेट मिलता है। फोन के डिस्प्ले पैनल में आपको AMOLED की कमी खलेगी, क्योंकि AMOLED पैनल डिस्प्ले के व्यूइंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है।

डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी है, जिसकी वजह से डे लाइट या डायरेक्ट सनलाइट में भी फोन की स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सकता है। स्क्रीन पर आपको बहुत कम डार्क पैचेज देखने को मिलेंगे, जो आमतौर पर LCD पैनल वाले डिस्प्ले में मिलता है। साथ ही, फोन का डिस्प्ले Widevine L1 सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता है, जिसकी वजह से फोन में आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर 480 पिक्सल रेजलूशन के साथ ही कंटेंट ब्राउज कर सकेंगे। हालांकि, फोन की कीमत को देखते हुए आप इस खामी को इग्नोर कर सकते हैं।

परफॉर्मेंस

Infinix Zero 5G में बजट रेंज का MediaTek Dimensity 900 5G प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जो 8GB RAM सपोर्ट के साथ आता है। फोन में 5GB वर्चुअल RAM एक्सपेंशन फीचर भी दिया गया है। ऐसे में प्रो-गेमर्स फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए इसकी RAM को 13GB तक कर सकते हैं। खासतौर पर हाई परफॉर्मेंस वाले बैटल रोयाल गेम जैसे कि Call of Duty Mobile खेलने के लिए RAM बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जो गेमिंग को स्मूद बनाएगा।

इस स्मार्टफोन पर मैंने दो पॉपुलर बैटल रोयाल गेम BGMI और COD Mobile खेलकर देखा। दोनों ही गेम HDR Ultra Mode को सपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग्स में आपको इन दोनों गेम को खेलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हालांकि, 60 FPS और हाई रेजलूशन सेटिंग्स करने पर गेम खेलने के दौरान आपको थोड़ी दिक्कत होगी। कुछ देर के बाद गेम के ग्राफिक्स लैग करने लगते हैं। हालांकि, फोन की एक बात अच्छी है कि आप लंबे समय तक गेम खेलेंगे, तब भी बैक पैनल गर्म नहीं होता है।

Infinix Zero 5G में Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। कंपनी के सभी डिवाइसेज में जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है, वो इसका कस्टमाइड स्किन है। यह फोन भी कंपनी के XOS v10 कस्टम स्किन के साथ आता है। इसकी वजह से फोन में कई प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं, जिन्हें आप हटा भी नहीं सकते हैं। इन प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स के नोटिफिकेशन दिनभर आते रहते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।

कैमरा

Infinix Zero 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 48MP का है। वहीं, इसमें 13MP का प्रोर्ट्रेट और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। फोन में वाइड ऐंगल और मैक्रो कैमरा नहीं हैं, जो आपको निराश कर सकता है। फोन के मेन यानी प्राइमरी कैमरे से आप डे लाइट में ठीक-ठाक फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसका कैमरा ऐप काफी इजी-टू-यूज है, जिसमें आसानी से आप कई तरह के मोड्स सेलेक्ट कर सकेंगे।

इस फोन का प्राइमरी कैमरा 2X जूम को सपोर्ट करता है। जो इसके प्रोर्ट्रेट मोड फीचर को बेहतर बनाता है। इस मोड में ली गई तस्वीर अच्छी और शार्प लगती है। साथ ही, फोटो का कलर करेक्शन भी ठीक-ठाक है। कैमरा ऐप इमेज को ज्यादा इन्हांस नहीं करता है। हालांकि, तस्वीर में आपको ज्यादा डिटेलिंग नहीं मिलेगी। डे लाइट में ली गई तस्वीर को अगर आप जूम करेंगे तो वो बुरी तरीके से पिक्सलेट होती है।

वहीं, इसका डेप्थ सेंसर भी ठीक लगा। खास तौर पर जब आप दूर के ऑब्जेक्ट को कैप्चर करेंगे तो यह सेंसर ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाता है। जिसकी वजह से इमेज की डिटेलिंग मिलती है। हालांकि, इसके डेप्थ सेंसर को आप किसी मिड या हाई रेंज के स्मार्टफोन से तुलना नहीं कर सकते हैं। प्राइस प्वाइंट के लिहाज से यह ठीक है।

नाइट मोड फोटोग्राफी की बात करें, तो तस्वीर में ब्लैक पैचेज देख सकते हैं। नाइट मोड में ली गई तस्वीर को जूम करने पर वह पिक्सलेट होने लगती है। हालांकि, फोन की कीमत को देखते हुए नाइट मोड में कैमरे की परफॉर्मेंस के लिए हम इसके नंबर नहीं काट सकते। कंपनी ने टारगेटेड यूजर का ध्यान रखते हुए फोन का कैमरा सेटअप ठीक-ठाक रखा है।

इनफिनिक्स का यह फोन 16MP सेल्फी कैमरे के साथ आता है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी लेने के लिए इसका फ्रंट कैमरा सेंसर हमें ठीक लगा है। हालांकि, फोन के फ्रंट कैमरे से ली गई सेल्फी कुछ ज्यादा ही प्रोसेस हो जाती है, जो तस्वीर की नेचुरल फीलिंग को कम कर देती है। इस फोन के कैमरे में हमें एक बात यह अच्छी लगी कि इसके फ्रंट और रियर, दोनों ही कैमरों से आप 4K वीडियो 30FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो इसकी कीमत को जस्टिफाई कर देता है।

बैटरी

Infinix Zero 5G में 5,000mAh की बैटरी है। इसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो USB Type C कनेक्टिविटी के साथ आता है। फोन की बैटरी को एक बार फुल चार्ज करके पर आप 24 घंटे तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस पर गेमिंग, वीडियो और वॉइस कॉलिंग समेत ब्राउजिंग करके देखा। मीडियाटेक का प्रोसेसर बैटरी को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देता है। इसकी वजह से यह लंबे समय तक चल जाती है। बैटरी को 0 से 100 पर्सेंट तक चार्ज करने में 90 से 100 मिनट तक का टाइम लगता है। फोन की कीमत को देखते हुए इसकी चार्जिंग स्पीड ठीक-ठाक कही जा सकती है।

हमारा फैसला

Infinix Zero 5G को 19,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। हमें इसमें कई चीजें अच्छी लगींं, तो कुछ खामियां भी हैं। इसका डिजाइन आपको एक प्रीमियम फोन की फील देगा, पर बैक पैनल की वजह से इसे हाथों में ग्रिप करने में थोड़ी दिक्कत होती है। फोन की बैटरी अच्छी है। चार्जिंग स्पीड और बेहतर होती, तो इसके लिए 1 नंबर बढ़ जाता। कैमरे का एक्सपीरियंस मिला-जुला रहा। इसके कैमरे से आपको सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए तस्वीरें मिल जाएंगी। इससे ज्यादा आप कैमरे से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में फोन का एक्सपीरियंस ठीक रहा, लेकिन कस्टम स्किन और प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स रास नहीं आएंगे।

इनफिनिक्स के फोन्स कैमरा और यूजर इंटरफेस वाले पहलू पर कॉम्पिटिशन से पीछे नजर आते हैं। यही चीज कंपनी के पहले 5जी फोन Infinix Zero 5G में भी देखने को मिलती है। हमारी नजर में यह फोन 5जी सेगमेंट में इनफिनिक्स की अच्छी कोशिश है, लेकिन एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस और यूआई इसकी कमजोर कड़ी हैं।